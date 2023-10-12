《熱門族群》四大航空9月營收齊飛同期高 它年增逾2000%

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【時報記者莊丙農台北報導】航空股公布9月營收，即使9月已經開學，但旅遊熱潮不間斷，國內4家航空公司9月營收均創下歷年同期新高，長榮航(2618)單月營收達164.01億元，華航(2610)為149.06億元，星宇航空(2646)為17.44億元、台灣虎航-創(6757)10.7億元，年增率分別為44.84％、24.18％、515％及2053.7％。

長榮航空7、8月受惠暑期旺季效應，客運營收分別創下歷史新高及次高，9月雖市場稍微回檔，單月仍達110.69億元，年增232.83％，寫下歷年同期新高，且單位收益及載客率皆大幅優於疫前，其中整體載客率超過8成，歐、美航線更維持9成以上。

長榮航空持續積極擴張運能，於10月16日至11月12日日本賞楓期間，桃園-仙台及札幌航線換大機型；自10月29日冬季班表起，桃園-西雅圖航班由每周7班增為10班，整體北美航線將達每周87班；高雄-福岡由每周3班增為5班，桃園-沖繩由每周7班增為14班。

華航9月客運收入為92.24億元，年增288.38％，多數地區暑期旺季結束，歐洲及北美等地區旅運需求轉平，而東北亞載客率仍有近8成表現，東京、大阪、釜山等皆為9月旅遊熱點，為客收最大主力；大洋洲地區因當地假期的旅運需求發酵，挹注客收增加，為客運收入月增幅最大區域。

貨運收入為46.44億元，月增8.71％，空運市場逐漸脫離傳統淡季，手機新品上市、月底華人地區中秋連假等帶動下，整體貨量及價格回穩。第4季進入傳統歐美假期購物旺季，預期市場艙位需求仍可維持強勁，運價可望再向上提升。累計前3季營收為1375.62億元，也是歷年同期新高。

星宇航空(2646)前3季營收為159.56億元，為歷年同期新高，年增1045％。9月客運營收為14.94億元，年增784％，10月進入客運市場傳統淡季，但日本航線載客率仍維持高點，表現優於預期。貨運營收為1.45億元，月增2％，年增40％，美洲航線貨運市場延續前月成長動能，運價及貨量皆穩定上升。

星宇航空明年1月18日首航泰國第2個航點清邁，每周三班，並於農曆過年間加8班。同時持續進行航網優化，對於需求強勁的日本市場將陸續於冬季班表起（10/29起）增至每周77班。其中11月進入日本賞楓旅遊旺季，星宇航空12/1起北海道航線改以寬體機營運外，東京航線亦增為每日三班，熊本增為每日飛航，加上12月1日即將開航每周七班的名古屋，可滿足未來日本旅遊市場的需求。

台灣虎航繼7、8月暑假旺季後，9月為傳統淡季，但受惠於疫後國際航空客運復甦，尤以亞太地區恢復為最，票價則受到市場需求暢旺維持高檔，與疫情前2019年的9月相比，營收增加53％；累計前3季營收90.5億元，為歷年同期高。第4季是日本賞楓季，台灣虎航具備日本最多航點的優勢，預期營運表現不俗。