《通網股》遭唱衰2026年VR收攤？宏達電回應了

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【時報記者王逸芯台北報導】有外電驚爆，分析公司CCS Insight預言，宏達電(2498)恐在2026年黯然退出VR市場，主要就是因為產品價格「過硬」闖的禍，對此，宏達電對此預言嚴正否認，強調宏達電將持續致力於促進XR、AI、Blockchain及VIVERSE生態圈的進化及完備，相信公司現在與未來的經營策略是正確的。

據美國財經媒體CNBC報導指出，分析公司CCS Insight針對重要科技做出預測，其中，就直指宏達電將會從VR產業鞠躬下台。CCS Insight首席分析師Ben Wood表示，儘管宏達電是VR領域的先驅之一，但公司卻陷入競爭困境，所謂的困境就是產品價格「過硬」。他進一度指出，Meta推出的Quest已經準備好採取非常激進的定價策略，用幾乎僅略高於成本的售價來搶攻市占，但宏達電卻沒有計畫削價競爭，導致恐被對手壓著打。

不僅如此，Ben Wood更直言，隨著蘋果跨入VR領域，宏達電的營運可能會略有起色，但最後宏達電仍難以在VR市場立足，預估到2026年就會退出市場，且會把智慧財產權賣給其他更大的玩家。

宏達電對此市場謠言與預測嚴正否認並表示，VR虛擬實境、AR擴增實境技術以及AI人工智慧技術將與人性融合，釋放人類無窮的想像力，改變我們的世界；隨著5G時代來臨，它將透過無所不在的連接、開闢出無窮無盡的新可能性。對於消費者而言，智慧型手機將是5G的第一步，而VR、AR和AI將成為殺手級的應用，沒有其他企業比HTC更有能力實現此一願景。

宏達電強調，身為全球科技產業的先趨者，我們了解每個產業都需要透過時間去發展與開拓生態圈。面對全球正投入關鍵資源推動下一網際網路世代的發展，HTC也與世界各地的內容合作夥伴並肩攜手，持續致力於促進XR、AI、Blockchain及VIVERSE生態圈的進化及完備，我們稱之為VIVE Reality的這一願景，將徹底改變產業並改善人類的生活。

最後，宏達電也指出，自身是一家持續創新、追求改變的企業，更會採取行動來強化品牌精神。會持續對整體營運做出正確的決策，以推動公司未來的發展。相信公司現在與未來的經營策略是正確的，並將持續強化HTC與VIVE的品牌精神。