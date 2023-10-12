《熱門族群》中華電坐穩前3季獲利王 Q4電信業翻新篇

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【時報記者王逸芯台北報導】電信三雄公布9月單月、累計財報，中華電累計前三季稅後EPS為3.69元，坐穩電信獲利王，台灣大、遠傳則分別為3.08元、2.56元。值得一提的是，時序進入第四季，由於遠傳與亞太電(3682)若無意外，確定會在第四季完成整併，但目前台灣大與台灣之星的整併案仍在公平會審議，換言之，元老級電信三雄財報較量不排除在第三季走入歷史，第四季台灣將有可能迎接新的電信版圖，究竟會是四家還是三家，仍有變數。

中華電(2412)9月自結合併營收為185億元，較去年同期減少2.6%；歸屬於母公司業主之淨利為28.6億元，年減10.2%，EBITDA為68.6億元，年減9.6%，稅後EPS為0.37元。累計前9月，中華電合併營收達1613.3億元、達成率100.6%～101.3%；營業淨利為359.0億元、達成率104.7%～107.3%；稅前淨利為365.5億元、達成率105.0%～108.4%；歸屬母公司業主淨利為286.5億元、達成率105.8%～109.8%；稅後EPS為3.69元、達成率105.8%～109.8%；皆超越財測目標。

中華電表示，9月整體行動業務維持亮眼表現，行動服務品質優異帶動5G用戶數與整體090門號數持續增加，行動數據營收亦受惠國際漫遊而成長，帶動整體行動服務營收年增6.6%，連續30個月成長。行動月租型ARPU(每用戶平均收入)年增5.1%，連續30個月上揚，行動月租型離網率則年減6.8%，持續保持電信業最低。累計至9月，三大事業群維持營收成長格局。個人家庭事業群營收持續向上，企客事業群新興業務穩定成長，國際事業群則保持營收成長雙位數佳績。

台灣大(3045)9月自結合併營收143.5億元，EBITDA為28.3億元，營業利益13.5億元，稅後淨利8.8億元，稅後EPS為0.31元。累計前9月，台灣大自結合併營收1297.5億元，較去年同期成長7%，EBITDA為263.4億元，營業利益130.7億元，較去年同期成長4%，稅後淨利為86.9億元，稅後EPS為3.08元。

台灣大財務長兼發言人張家麒表示，在新iPhone與OP響樂生活、mo幣多、好速成?、Disney+等獨門方案助攻下，5G滲透穩步上升，9月份智慧型手機月租ARPU連續28個月年成長，達4.3%，月租用戶月退租率亦維持低檔，僅0.7%，整體電信服務營收穩定上升，年增率亦有6%。

遠傳(4904)9月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為85.79億元、27.23億元與9.42億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為1.7%、6.2%與19.7%。9月稅後EPS為0.29元，年增率19.7%。累計前9月，遠傳合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為672.24億元、239.34億元與83.48億元，年成長率分別為3.8%、4.5%及18.2%；累計前9個月自結之稅後EPS為2.56元，年增率達18.2%。遠傳第三季營收、EBITDA與EPS皆超越財測目標，達成率分別為101%、102%與106%。

遠傳表示，9月自結營利受惠iPhone 新機銷售暢旺，客戶升級5G的需求強勁，以及漫遊業務持續增長等相關業務收入挹注之下，推升客戶ARPU及行動服務營收持續成長，雙雙締造自2021年3月以來連續31個月正成長的佳績，9月行動服務營收更是寫下2018年12月以來新高。