新加坡加密資產商立足國際 台灣還在糾結洗防指導原則

台灣虛擬資產產業及市場發展，隨著金管會公告行業指導原則，相關公會籌備處也已運作，以洗錢防制為前題的納管商機終於見到曙光。然而，昔日和台灣業者一起站在起跑線的新加坡虛擬資產新創事業，如今卻已是立足瑞士、插旗杜拜和盧森堡的跨國企業。

儘管是全球數位時代的創新應用，加密貨幣、虛擬資產被監管機關視為極高風險金融商品，且深度隱含洗錢和資助恐怖份子等不法金流，國際獨立官方組織防制洗錢金融行動工作組織（FATF）自2018年10月向全球提出15項建議作法（Recommendation 15），闡明FATF標準適用於虛擬通貨平台及交易業務事業（ VA、VASP），提供各國政府規範虛擬通貨業者的AML/CFT（Anti Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism之略稱， 指洗錢防制及打擊資助恐怖份子的對策），新加坡準此自2020年1月推出「支付服務法」（Payment Services Act），將虛擬資產業者和支付業者一起納管，數百家來自各國的VA、VASP業者因此蜂湧而至，大家在起跑線上，興奮地瞄準跑道。

參與加密貨幣的全球市場熱度，台灣民間並未落後於新加坡，台灣最大數位資產創新服務商MaiCoin集團成立於2013年、2018年已是經濟規模化的開始；全球VASP冷錢包供應台商庫幣科技2019年已將產品作到FATF規範等級。可惜的是，業者能做的部份也僅止於此。

這無異於是，5年前當全世界業者都一起站在起跑線時，台灣官方遲遲不鳴槍，台灣業者在原地摸索著跑道的可能樣子，眼巴巴地看著競爭對手奮力往前跑。來自官方最直接規範的「虛擬通貨平台及交易業務事業指導原則」，及至2023年9月底才由金管會公告。整個市場態勢，已是今非昔比了。

新加坡標竿業者 積極申請數位支付執照

新加坡加密資產商Sygnum創辦人暨執行長Gerald Goh，2023年10月初來台參加世界投資者周論壇，公開展示近年業績成果：2018年成立至今，已累積拿到5張相關行業執照，包括新加坡、瑞士、杜拜，去年底還將產品擴展到歐洲金融之都盧森堡市場，1600位客戶來自60多個國家，管理資產約35億美元。

Gerald Goh 強調，新加坡金管局MAS對於加密資產的管理態度，以支付服務法為基礎，涵蓋數位支付代幣 （DPT） 交易等，聚焦在新興產品、服務法人的數位投資服務，即自法規面接受資產管理行業「已有一項『數位資產』的新業務」，Sygnum的業務發展隨著法規的修訂調整商業模式，其中，MAS在 2021年1月引進執照制度，為加密貨幣產業立足新加坡邁開一大步，也是Sygnum業務躍起的關鍵。

Sygnum其實是一家混血兒新創事業，誕生於2017年新加坡金融科技大展，2018年創立第一年就同時在新加坡和瑞士註冊登記，等於是「同時受到瑞士和新加坡的全面監管」。該公司認為，一昧放大加密貨幣、虛擬資產為「極高風險金融商品」的角度，無助於行業的營運發展，資產管理業相關的風險控管、法遵規範實際上已十分綿密，例如 Sygnum持有瑞士金融市場監理局 （FINMA） 核發的銀行和證券交易商執照，以及新加坡MAS核發的資本市場服務 （CMS） 執照，這都是定位Sygnum為金融周邊機構，2023年3月再獲阿布達比全球市場 （ADGM） 金融服務監理局 （FSRA） 的金融服務許可 （FSP）執照，也都是相似的監管規範。在通過執照申請的大原則下，再依照各市場的規範細節，開發在地業務和商品。

因地制宜的數位資產服務內容

Gerald Goh就指出，Sygnum Singapore公司並未提供數位資產銀行服務；而Sygnum Bank實際上是在瑞士，以受監管的銀行運作並提供相關金融服務。Sygnum Singapore是一家專注於數位資產的「基金管理公司」，從產品設計與管理過程，讓經過認證的機構投資者，能夠在投資組合中建立對數位資產的完全信任，「讓投資者能夠透過各種資產管理產品，建立對新興數位資產經濟的投資部位。」對於客戶，十分限定在專業和機構投資者、企業、DLT 公司、銀行和其他金融機構，一定不接受來自美國或任何受制裁國家／地區的零售客戶以及個人或實體。

「一定不接受來自美國、或任何受制裁國家／地區的零售客戶以及個人或實體」，是加密貨幣業者很難、卻很重大的抉擇。美國稅務單位擅於在全世界追討美國人的海外所得，一旦發現漏稅、必定重罰，肥咖條款一直是台灣銀行業謹慎應對的法規；而受制裁國家/地區的資金，向來是洗錢來源最大宗，唯有業者自律從源頭斷然拒絕，才不會觸碰到防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的誡律。

今年6月，Sygnum 獲得新加坡MAS核可的「主要支付機構許可證」（major payment institution license, MPIL），等於拿到受監管的數位支付代幣（regulated digital payment token, DPT）經紀服務，Sygnum平台上將能無縫地執行法定數位資產和一系列加密貨幣的交易，包括穩定幣，能即時餘額更新和報價，還提供有競爭力的利差、深度流動性和快速交易結算，是所有VASP交易商最想要的合法許可，亦為Sygnum樹立新加坡和東南亞市場之戰略增長大計的里程碑。

「進步、且強大的監管框架，是投資者對數位資產和未來金融透明度的信心來源」，Gerald Goh說，加密資產行業因此看到一條明確的前進道路。新加坡MAS自始依照FATF洗防原則、提供資產管理執照申請的明確作法，已在全球市場帶來磁吸效應。

那斯達克掛牌的美國加密交易所Coinbase，在積極尋找美國以外的市場時，即定位新加坡具有法規最健全、且相對友善的市場，在落地Coinbase Singapore成立一周年後，即今年10月1日宣布獲得新加坡MAS的 MPI 支付執照（Major Payment Institution （MPI） licence），為新加坡核發的完整數位支付執照，將可「全面營運」數位代幣支付的相關服務。依據Coinbase官方公告內容，Coinbase在新加坡的服務對象有個人與機構用戶，能透過整合新加坡官方的數位身分證SingPass允許用戶使用新加坡幣零手續費購買穩定幣USDC等，藉此快速跨入加密應用的生態系。

台灣官方現在鳴槍 洗錢防制仍擺第一

以執照申請作為虛擬通貨交易商的合法化，是金管會先前借鏡國際作法的方向之一，新加坡一度也是金管會立法的重要參考市場。然而，新加坡監管起始的支付服務法，台灣對於電子支付業者就分散到金管會和數發部管理；更重要的是，自從《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》上路，金管會建立以洗錢防制聲明為基礎的登記制監管制度後，框列25家已通過核可的VASP業者。金管會今年9月底再公布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，看似聚焦10大重點面向，實際上重點都在投資人保護，並未關注業者的新創商模、或產品，因此有立委議起，台灣虛擬資產業界的整體發展應有虛擬資產業之專法，如立法委員江永昌提出「虛擬資產交易及業務管理條例」。

立法委員江永昌辦公室指出，以洗錢防制聲明為基礎的登記制監管體系，除了客戶保護事項以外，沒有提及虛擬資產業者發行虛擬資產、穩定幣或衍生性商品的規範，虛擬資產業者無法落實執行業務時的交易規則、資產分離原則等事項，特別是現在朝野極為重視的詐騙犯罪，虛擬資產及其業者一直被污名化。而立法委員郭國文辦公室亦提醒，監管量能是落實監管措施的前題，各部會目前沒有專職人員，只能跑在市場後面，更難以為業者勾勒賽道。