普華不動產：看好下半年工業地產持續發展

根據普華國際不動產統計，2023年第一季至第三季，台灣不動產投資額總計約1,674億元，土地及商用不動產成交金額分別為847億元及827億元。土地交易總額較去年同期下跌47％，商用不動產交易總額僅較去年同期下跌16％，由自用型買方剛需支撐商用不動產買盤。其中工廠類型產品成交198億元，以桃竹苗地區占比最高，其次為中彰投地區。此外總體經濟的領先指標，製造業採購經理人指數PMI在9月回升至48.2，國發會也預期9月出口額年增率將有機會由負轉正，擺脫連續一年的衰退。綜上商用不動產市場及總體經濟指標，普華國際不動產公司總經理田揚名表示，觀察近期產業發展趨勢，下半年工業地產的發展，尤其北部地區廠辦市場近期發展最為熱絡，廠房供需部分，看好中部地區興辦工業人未來持續擴充廠房的可能性。

近五年全台灣各縣市主要工業區土地單價漲幅逾兩成，部分編定工業區漲幅更達三至四成以上。目前單價最高的為新北產業園區，每坪突破100萬元；漲幅最高的為高雄本洲工業區，漲幅高達125％。相較於北部及南部漲幅，目前在台中工業區已發展飽和缺乏大面積工業土地，成交行情約在每坪35至40萬，鄰近台中的彰化濱海工業區為彰化縣內最具規模的工業區，也是全台最大面積的基礎工業區。

彰濱工業區是全台陸域風力發電最密集的地區、擁有全台面積最大的地面型太陽能電廠，並將打造全世界最大水面型太陽光電系統，符合當前企業採購綠電的趨勢。根據工業局統計截至2022年底已進駐商家超過951家，至2023年3月更達到980家，有望在今年底突破1000家。普華國際不動產公司總經理田揚名表示，彰濱工業區隨著各項條件升級，吸引許多外商及科技大廠持續進駐彰濱工業區，如Google亞洲最大資料中心、Mercedes Benz原廠零件物流中心、台塑鋰鐵電芯廠、長春石化三奈米關鍵材料基地等，在基礎建設方面連結崙尾區與鹿港區的跨海大橋預計在今年底動工，打通園區內任督二脈，交通更為方便。

此次標售標的為丁種建築用地位於彰濱工業區南端鹿港區，是園區內機能最完善、企業進駐最多的區域，總面積6,300餘坪，建蔽率70％、容積率300％。基地方正，深度及寬度都超過140米，面臨15米寬計畫道路，基地上現有建物，面積共計約7600坪，屋齡均不到10年，其他設施維護良好，包含挑高鋼骨結構廠房、明亮廠辦2棟(含太陽能光電)，及員工宿舍等。交通運輸方面，本案鄰近台61號西部濱海快速公路、附近交通運輸能量包含台鐵彰化站及台中高鐵站。未來中部地區興辦工業人，需求大面積工業土地或廠房，即可快速投入生產營運，田揚名表示，彰濱工業區相較全台灣其他主要工業區，入手門檻更低，區內公設完備，未來增值潛力幅度更大。有興趣瞭解此案相關標售資訊，可洽標售專線：0955-368093或參考普華國際不動產官網相關資訊。