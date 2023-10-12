私中招生戰提早吹響號角 常春藤探索營打頭陣

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台中市私立國中競爭激烈，112學年度甫開學，下學年度招生戰號角已提早吹響！台中市各私中10月起陸續舉辦學生營隊及家長說明會，常春藤高中打頭陣，10月15日起率先舉辦探索營，衛道、曉明、明道等知名私校也於9月起受理招生相關活動報名，招生戰儼然已開打。

教育部研議修改《私立學校法》，擬禁止私中入學以考試招生，台中市私中112學年度首度串連改採多元入學申請模式，以學生在國小時的表現為入學依據，引起不少家長恐慌，擔心準備不及。為讓家長更了解多元入學申請方式，台中市各私中甫開學即著手辦理明年度招生相關活動。

常春藤高中國中部率先於10月15日起至明年1月27日，舉辦7梯次「熊愛常中探索營」，每梯次200人，即日起受理各梯次報名，額滿為止，免費參加。課程內容包括創意積木、美語情境教室等，帶學生體驗常中獨有的積木教室及IVY美語村。同步舉辦家長說明會及校園參觀。

衛道中學則於12月2日至12月16日共舉辦6梯次「圓夢體驗營」，每梯次500人，9月受理報名，費用600元，活動包括多元課程體驗、線上及實體闖關等。同步舉辦家長說明會。

曉明女中將入學申請方式規劃為參加「小百合營」及資料審查，於12月3日舉辦小百合營，9月1日至11月17日受理報名，費用1200元。另於12月及明年1月辦理2場家長說明會暨申請系統線上說明會。

明道高中國中部於明年1月20日至22日一連3天，舉辦6梯次「MIB冬令營」，9月18日至12月25日報名，費用1200元，活動包括校園探索、闖關活動等。同步舉辦家長說明會。

東大附中則於12月9日至23日共舉辦4梯次自我探索活動，每梯次120人，10月23日至11月17日報名，費用600元。立人高中國中部則於明年1月4日舉辦ESL體驗營，另自9月16日起至12月23日辦理5場家長說明會。

常春藤高中校長陳越明說，台中市私中採多元入學申請方式，明年度的多元表現項目，從今年的10項調降至5項，使不少家長頗感焦慮，還沒開學就接到很多家長詢問。因此校方探索營舉辦時間較去年提早約一個月，呼籲家長透過學校營隊和說明會，了解辦學理念和成效，為孩子選擇最適合的學校。