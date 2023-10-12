美元定存比一比！利率最高飆7％ 存500元也可以

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】美國Fed升息與否未定，各銀行熱推美元優利定存方案搶市，目前國銀定存利率普遍拉高到5%水準，除中信銀最高6%，華南銀行也喊出5.5％，外銀則以匯豐祭出7%高利最吸金，起存門檻也因應小資族需求，拉低到500或1千元台幣起跳，甚至還有1個月期的超短期方案，鎖定出國旅遊或短期資金調度需求的客戶，銀行搶收美元的戰況愈趨白熱化。

▲中信銀：10月底前換匯轉存外幣定存、外幣新錢定存優利，無限制總量，提供不同幣別、期別的優惠，最低原幣1000元即可承作，1萬元美元以上14天期年利率最高6％，另有澳幣、人民幣、紐幣及加拿大幣4種幣別。

▲台新銀行：Richart美元利率5％定存專案，鎖定小資族，主打50美元就能起存，另鎖定海外旅遊需求，最低台幣500元即可承作的美元4.4％活存利率專案。

▲華南銀：包含1個月5.5％、3個月5.35％、6個月5.3％、9個月5.2％，且拉長專案期間到明年1月31日，若存入50萬美元，存滿1個月等於可領2291美元，適合短打定存客。

▲彰化銀行：1000美元~50萬美元不等，依照起存額不同優惠也各異，單筆達50萬美元以上，最高3個月5.2％、6個月5.3％，專案活動至10月底。

▲永豐銀：美元活存最高4.5％，專案對象為本國自然人，且同時為DAWHO數位帳戶全新戶，可獲雙重加碼優惠，月增量金額500~5萬美元（不含）、大戶新戶最高利率4.2％；月增量金額達5~10萬美元（含）的大戶新戶，最高利率4.5％。

▲滙豐銀行：外銀中最積極者，3個月期最高年息喊到6.6％，至少是新台幣同天期定存的4倍以上，存入5萬美元7天換匯定存年利率達7％。

滙銀主管分析，美元指數相較仍強勢，主要是美債殖利率一直走高，加上利差優勢，且更關鍵的是經濟數據持續亮眼，即使年底前不再升息，經濟狀況仍相較其他國家好，支撐美元繼續走強，由於美元為國際市場主流貨幣，美元計價投資商品仍是大宗，也讓各銀行持續搶收美元資產。

但專家提醒，美元後市要留意2大關鍵，一是何時降息，市場目前普遍預期，今年底Fed即使暫停升息，但可能要到明年下半年才會進入降息循環，因此美元有望一路走強至年底，但仍要留意經濟轉弱訊號，Fed是否因應提早降息。

其次是大陸人民幣為首的非美貨幣何時轉強，一旦大陸經濟數據轉佳，可能牽動亞幣止貶轉升，也將排擠美國本土資金的回流速度。

此外，民眾搶進美元優利定存之際，也要留意匯兌風險，避免「賺了利差、賠了匯差」，而承作條件與注意事項也要特別留意，銀行業者較建議已持有美元部位達一定比例的客戶再進場，可用既有部位承作定存，且選擇長天期的定存，較能在Fed升息末端鎖住高利利差。