搶在「市政路延伸段計畫元年」入手 新案「富宇6398」七期換屋族詢問度高

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住戶入住新建案，喬遷之禮自然免不了，預計於116年年初落成的「富宇6398」位在台中市政路延伸計畫起點，落成之前市政路延伸段將可望搶先完工。這條連結七期、精科、中科及台中工業區的重要延伸道路總長約1,950公尺，預估總經費含用地費在內所需約70億元，富宇 「市政特區新案」專案經理何培睿提到，未來市政路的開通計畫，將是個案的交屋大禮。

何經理表示，屢獲國家建築金獎肯定的富宇建設成立近半甲子，累積作品超過150座，是相當受到老中青三代台中人信賴的優質品牌建商，「富宇6398」更是富宇近期重磅代表作。「富宇6398」擁4,774坪壯闊大基地，1,068坪林蔭廊道、近2萬坪大面積綠意景觀，屬台中最大基地的開發個案，綠海中眺望七期，實屬難得。「從繁華回到綠境，才能真正體現回家放鬆的價值。」何經理特別強調。

為了與本案的高綠覆、低密度重劃區景致相呼應，「富宇6398」於台灣大道、河南路口重金打造以植森為特色的接待會館，除了採用木紋外框形塑入口意象，接待會館內部更有林蔭道主題繪畫，彰顯本案林蔭廊道獨特優勢，透過豐富的植栽砌出網紅打卡級的植生牆，何經理表示，來「富宇6398」賞屋，我們除了招待您咖啡茶水，更款待每位貴賓都市中難得的芬多精。

「富宇6398」集天時、地利於一身，位在大臺中科技走廊和市政路延伸段兩軸線的黃金交叉點，同時推案更趕上「市政路延伸段計畫元年」，何經理說道：不少賞屋客戶都表示，打算趁市政路延伸段開通前入手，畢竟開通之後「價格肯定回不去！」何經理指出，等到市政路延伸段完工後，富宇「市政特區新案」的地段優勢就會完全展現出來，屆時大家也將更能體會富宇建設動瞻全局的選地哲學。

由安和路、忠勇路組成的科技縱谷大道，是台中市唯一一條貫穿中科、精科、台中工業區三大科技園區的南北向道路，近十萬名科技菁英撐起1兆6,309億元年產值，「富宇6398」位在南北向科技走廊及東西向市政路十字軸線上，「說是西台中心臟地帶一點都不為過，」何經理指出：「富宇6398」一分鐘接軌南屯交流道，一下交流道大概200公尺就到家，要接到國1、74也都快到很有感。

市政路延伸段完工後，「富宇6398」約一分鐘即可接上市政路，共享七期重劃區及市政中心的百貨、歌劇院、公園等休憩機能，「其實不要說七期，光市政路本身就很夠看！」何經理強調：「市政路開始展現主場氣勢。」除了「誠品生活」7,500坪的大型商城將會進駐外，台中銀行總部大樓正如火如荼興建，外傳萬豪集團體系內最頂級的酒店也將入駐。「各路英雄所見略同，市政路將會是未來城市建設的大勢所在。」何經理指出。

「富宇6398」採跳島陽台設計，3-4房，戶戶大棟距、大視野。規劃第二門廳、泳池、SPA、廚師常駐餐廳等奢華公設。全室木地板，日本廚具系統，搭配義大利四機，社區採用淨水系統。「富宇6398」為富宇近期推出的代表作，七期換屋族詢問度創新高。