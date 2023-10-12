《類股》貨櫃三雄9月營收年減逾5成 Q4邁入傳統淡季

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【時報記者莊丙農台北報導】貨櫃三雄公布9月營收，由於貨量、運價與8月差異不大，今年旺季效應不明顯，9月營收均年減超過5成，接下來逐漸步入淡季，第4季營收預期較第3季下滑。

長榮(2603)9月營收244.83億元，年減51.22％，累計前3季營收2070.36億元，年減59.9％。長榮上周召開法說會，認為航運景氣第4季較第3季淡，第4季貨量會下滑，2024年航運市場仍是供需失衡充滿挑戰的一年。

陽明(2609)9月營收122.08億元，年減56.36％；累計前3季營收1079億元，年減65.85％。1.陽明指出，近期市場受到全球油價上漲影響使通膨情況升溫，市場需求持續疲軟、製造業景氣陷入低迷，加上美債殖利率波動帶來金融市場震盪，經濟前景仍充滿挑戰。

而根據Alphaliner統計，今年第4季航運市場將交付約87萬TEUS新造船；截至9月25日，全球約有3.4％貨櫃船隊 (94萬TEUS) 處於閒置狀態，並預測閒置船舶運力於傳統淡季(2023年Q4至2024年Q1)將逐步上升。各航商面對航運市場持續充滿不確定性，仍需審慎應對。

萬海(2615)9月營收為82.42億元，年減55.66％；累計前3季營收750.76億元，年減65.79％。受大陸十一長假因素及市場供需影響，部分航線運價略有回落，萬海表示，持續審視個別航線效益，並精簡成本以維持公司經營效率。