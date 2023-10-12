《觀光股》晶華、雲品Q3營收齊登高 Q4動能續看旺

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【時報記者林資傑台北報導】受惠國際旅客回流、國內餐飲需求續旺，晶華(2707)及雲朗觀光集團旗下雲品(2748)2023年9月營收續強，第三季營收同步「雙升」登近年同期高點。展望後市，在國際旅客持續回流、餐飲需求暢旺、宴會需求強勁反彈下，晶華及雲品均看好第四季營運動能持續暢旺。

晶華2023年9月自結合併營收5.3億元，月減4.17％、年增10.56％，使第三季合併營收16.26億元，季增1.46％、年增10.31％，雙創近6年同期高。累計前三季合併營收49.67億元、年增達26.16％，為近5年同期高。

晶華表示，受惠國際商務應酬及家庭聚餐等餐飲需求續旺、中秋連假國旅需求不減等利多助攻，9月集團旗下各酒店的住房及餐飲營收均向上攀升。在排除達美樂披薩及海外麗晶（Regent）酒店營收的相同基準下，9月營收實則連9月創同期新高，前三季亦創同期新高。

其中，晶華旗下餐廳9月業績開長紅，中秋送禮需求亦帶動台北晶華與台南晶英月餅禮盒業績年增逾2成。住房方面，除受惠國際商務客回流，台北晶華、太魯閣與台南晶英均推出中秋烤肉一泊二食專案，帶動平均住房率均逾8成、平均客房收益稱冠當地市場。

展望後市，台北晶華受惠諾魯國慶團入住與僑胞外賓組團返台，雙十連假住房率逾85％、平均房價上看6500元，其他酒店住房率及房價亦受惠連假國旅商機，加上秋蟹、萬聖節、台北國際旅展、聖誕假期及各大企業復辦尾牙、年前婚宴旺季，將為第四季挹注強勁動能。

雲品2023年9月自結合併營收1.77億元，月增4.01％、年增1.17％，使第三季合併營收5.34億元，季增達10.69％、年增4.86％，雙創同期新高。累計前三季合併營收16.39億元、年增達17.89％，續創僅次於2019年的同期次高。

雲品表示，9月有14天為民俗月，為預期中的旅遊及宴會淡季。不過，日月潭雲品溫泉酒店完成第三次大幅裝修、強化競爭力後住房營收維持穩定，台北君品酒店則受惠國際旅客回流穩定，住房率及平均房價同步回升，使9月合併營收淡季不淡、改寫同期新高。

展望後市，由於冬季為日月潭雲品營運旺季，台北君品住房率及平均房價有望逐步恢復疫前水準，配合ITF台北國際旅展即將到來、大型尾牙及外燴提早銷售，依據目前掌握市況及住房餐飲接單狀況，雲品預期10月有望延續成長態勢，看好年末國旅及跨境旅遊商機。

雲品指出，今年尾牙市場出現報復性回流，預定銷售期提前2個月開跑，平均桌價成長15～20％、桌數成長達1倍，目前已接單逾8500桌，其中最大單一場次達1100桌，預估今年大型外燴的尾牙與春酒業績可望倍增，今年底至明年初的接單桌數可望突破萬桌。