台指期早盤開高 有望連四紅

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台指期早盤12日開高，有望寫下連四紅，盤中高點來到16,797點，而目前指數暫報16,762點，上漲48點，成交口數約2.8萬口。

9月FOMC會議聯準會維持利率不變，今年年底利率中位數預估持平於6月所公布的點陣圖，點陣圖雖保留年底前再升息1碼的空間，但近期聯準會官員談話顯示官員對於是否再度升息的態度有明顯分歧，能源價格、消費動能將是決定年底前聯準會是否再升息1碼的關鍵。

第一金投顧分析，目前美股仍然偏多，且美債收益率大跌、聯準會官員接連釋出鴿派消息、升息機率也降至15.7％，有望帶動資金做多氛圍。另台股有新、舊制勞工退休基金700億元活水及後續其他專案，利於台股後續上漲行情。雖半年線壓力仍大，但指數已反覆打底，16,200點支撐相對有力，台股反彈行情仍未停歇。

關注其他期貨商品交易情況，富櫃200期貨上漲61點，成交價8,481點；半導體30期貨上漲14點，指數來到4,404點；航運期貨上漲0.95點，成交價暫報135.05點；國外指數部分，東證期貨上漲28.75點，來到2,336.75點；美國道瓊期貨上漲101點，指數暫報34,021點；美國那斯達克100期貨上漲128點，成交價15,420點；英國富時100期貨上漲27點，指數暫報7,684點。