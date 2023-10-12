9月出口終翻正 台積電法說穩了 謝金河示警這4產業不樂觀

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【旺得富理財網 李宗莉】9月出口以388.1億美元創近11個月高點，年增率3.4％，終結連12黑。財信傳媒董事長謝金河表示，去年同期基期低，年增率轉正符合預期，但提醒10月有9成機率翻黑，加上最大出口地區大陸仍嚴重衰退，ECFA涵蓋的石化、紡織、機械、金屬4產業頹勢未變，但隨台幣貶到32元，台積電第3季匯兌收益可望大補。

謝金河在臉書以「對數字精準，才能做出正確判斷！」為題發文，指出在郭董（鴻海創辦人郭台銘）口中，台灣經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生的呼喚下，台灣9月出口388.1億美元，終於轉為正成長，也打破了出口連續衰退，「前景不樂觀」的說法，也印證了我說9月可能轉為正成長的看法。

其實看成長或衰退，經常都是跟前面的基期比，因此有年對年、季對季，或是逐月比，在中國習慣用同比或環比。台灣看出口成長或衰退，是跟去年同期比，去年9月的出口375.2億美元，今年9月超過375.2億美元的機率很大，這個388.1億美元，就出現扭轉性的3.4％正成長。

但10月比較的數字是399.2億美元，衰退機率可能9成以上，接下來是11月的361.2億美元、12月的357.5億美元，我保證會出現連續2個月的正成長，到2024年，全年成長的機會很大！這沒有什麼奧妙，就是基期的高與低。

9月出口轉正，最大貢獻是資通訊產品出口82.59億美元，大幅成長59.7％，另一個是半導體為主的電子零組件，9月出口162.64億美元，比去年同期減少12.78％，但這是今年最高，比元月的127.66億美元，呈現逐月成長態勢，有逐漸好轉跡象。

相對ECFA涵蓋的石化、紡織、機械、金屬，雖然早收清單還在，但衰退幅度都在20％到30％以上，這已經不是關稅的問題，而是整個產業的頹勢。

另一個是台灣對中國的出口，9月是138.25億美元，占比35.3％，衰退幅度減為8.84％，前9月出口1120.11億美元，衰退幅度仍達21.85％，這其中，半導體為主的電子零組件出口714.43億美元，仍然是兩岸貿易最大宗。

台灣今年前3季順差538.64億美元，已經超過去年全年的514.32億美元，可以看出，新台幣匯價貶值到32元，對出口產業的助力正在顯現，認為台積電第3季的匯兌收益可能很可觀。

在選舉的季節，很多政治人物喜歡憑感覺說話，其實對經濟數據要精準，才能做出正確的決策及判斷，他也表示，自己借用9月出口數字幫忙大家上課。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。