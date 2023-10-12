《國際經濟》日企看衰中景氣 最快這年才會好

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】根據路透社最新調查，大多數日本公司都預估，中國大陸經濟趨緩現況可能將持續到2025年。同時，有近三分之二在大陸有業務的日企，也希望把產線轉移到其它地方，並開拓中國大陸以外的市場。

觀察中國大陸最近幾項重要的經濟數據，像是9月PMI（採購經理人指數）不僅是連續4個月走高，同時也是過去半年以來，首次升破50出現擴張現象。另外，8月的零售銷售數字也優於市場預期。

不過，路透社卻認為，受到基礎設施以及房地產拖累的大陸經濟，目前看起來似乎已觸底向上。不過，市場並沒因此樂觀，反而更加謹慎。路透社調查的日本主要企業中，52%預估大陸不佳的景氣將持續到2025年，17%估要到2024年底。只有5%樂觀認為2024年首季可反彈。

受訪的日本業者問題不少，例如，有家批發商表示，假設物價持續上漲之下，應優先創造出中長期薪資能夠增加的環境。另外，還有家物流公司則指出，貨物運輸出現停滯情況，運輸業者很難用什麼方式來解決這個問題。

路透社指出，中國大陸至少有三分之二以上的家庭經濟狀況，是與當地房地產關係緊密掛在一齊的。不過，大陸年輕人失業率上升，使得消費者與企業主都一直不願意花錢消費。

路透社9月曾預測，中國大陸這個全球第2大經濟體，2023年可望成長5%，2024年則成長4.5%。中國大陸是日本最大貿易夥伴，日本官方資料顯示，去年雙方經濟活動的金額成長14%，達43.8兆日圓，約2,940億美元。

看準這塊龐大商機，日本企業在中國大陸各地所分布的營業據點，竟高達3.1萬多個。約45%受訪日本公司表示，大陸經濟趨緩影響到自身業務。除了直接將生產工作移出大陸外，有12%公司指出，正在限縮投資中國大陸的規模。

除了中國大陸外，這500多家接受路透社調查的日商，有86%希望日相岸田文雄能藉由超過10兆日圓的刺激方案來拉抬經濟。其中，近20%認為日本政府至少要砸30兆日圓才夠，包括解決物價上漲，以及幫助資方能加薪等各種問題。