《資服股》接軌國際準則剛性需求 倍力雙產品提供完整解方

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【時報記者莊丙農台北報導】倍力(6874)為因應上市櫃公司年度財報公告時間與股東會年報公告事項新的調整，公司所提供領先業界的完整解決方案-「財務報告書解決方案」與「碳管家」可協助企業高效、快速的完成「符合法令規範」的報告，因此使得公司自有產品營運動能增溫。9月營收0.65億元，年增1成，前3季營收13.06億元，年增3.15％。

金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」，明年起上市櫃公司年度財報公告截止日將從現行的年度終了後90天縮短為75天；此外，國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下國際永續準則理事會(ISSB)於今年6月26日發布永續揭露準則IFRS S1及S2，金管會也於今年8月17日正式發布「我國接軌IFRS永續揭露準則藍圖」，進一步接軌國際準則，所有上市櫃公司未來在股東會年報新增永續資訊專章，依IFRS永續準則規定揭露，並且與年度財務報告時間同時公告，因此，企業對於相關作業的完整解決方案需求日益提升，而倍力的「財務報告書解決方案」可協助企業一站式完成相關作業。

此外，2026年起3年內將逐步施行上市櫃公司從股東會召開日7日前需上傳股東會年報，提早至3月中與年度財報同步上傳，且內容亦必須包含永續資訊專章，這也讓多數企業開始關注如何合規且加速完成相關資訊。倍力自行研發的「碳管家」可協助企業輕易的產出溫室氣體排放數據、完成永續附註揭露，並且輕鬆整合至財務報告書、年度報告中，使其合規且完整的呈現。受惠主管機關法規的剛性需求，倍力產品能見度與需求性持續上揚，且其具有高度市場競爭力，對於後續營運動能可望有所助益。