《商情》原油跌逾2%；BDI續跌近2%；期金續揚；美棉連2弱；玉米堅挺

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時報-商情早報

1.美債殖利率降，周三紐約期金續揚。

2.LME：10/11期銅收8024.00美元/公噸，漲1.50美元。

3.NYMEX：11月輕質原油跌2.48美元，每桶為83.49美元。

4.西德州原油下跌2.19美元，每桶為83.70美元。

5.10/11BDI運費指數為1948.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3上漲2.90美分。

7.NYCE：12月棉花跌0.40美分，每磅為85.05美分。

8.CBOT：10月黃豆粉漲2.30美元，每公噸為374.30美元。

9.10/11TRJ-CRB下跌2.49，為277.38。

10.10/11 SGX 62%鐵礦石報每公噸116.43美元，漲1.42美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美債殖利率降，周三紐約期金續揚；由於美國10年期公債殖利率與美元雙雙下滑，令金價創兩周高點，有望朝每盎司1900美元挺進，另外，投資人將關注9 月份消費者物價指數(CPI)報告，將為美國利率前景提供更多線索；周三(10/11)收盤報價，12月黃金漲12.00美元，報每盎司1887.30美元；12月白銀漲0.18美元；1月白金漲2.80美元；12月鈀金跌1.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-周三倫敦金屬交易所(LME)基本金屬漲跌互見，其中銅價小漲，因交易商對美國利率已經觸頂和中國將推出更多經濟刺激措施的前景感到樂觀，由於美國聯邦儲備理事會(FED/美聯儲)官員暗示加息已經結束，美國公債收益率從2007年以來的最高水平回落，當然會密切關注中國，報導指出，中國正準備採取新一輪刺激措施來幫助經濟，終場指標期銅漲1.5美元；期錫漲205美元；期鎳跌311美元；期鋅漲4.5美元；期鋁漲1.5美元；期鉛跌8.5美元。(倪淑茹整理)

3.原油期貨-周三國際原油期貨跌逾2%，供應中斷擔憂消退，沙烏地阿拉伯承諾為防止中東局勢升級，並重申協助其穩定石油市場的努力；另外，投資人靜待美國聯準會9月政策會議紀要，以獲取未來利率決策的線索，升息以抑制通膨，可能會減緩經濟成長和石油需求，油價應聲走跌其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨跌2.48美元，報83.49美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨下跌1.83美元，報85.82美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求下降，周三BDI指數續跌近2%；因澳洲鐵礦和煤炭貨盤有所減少，令海岬型船運價減少超過970美元，加上租家放緩拿船節奏，使得巴拿馬型船運價增幅放緩，連帶影響終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌近2%；其中最新報價BDI指數下跌35點，收1948點，跌幅1.8%；BCI指數下跌117點，收3304點，跌幅3.4%；BPI指數上漲2點，收作1614點，漲幅0.1%；BSI指數上漲11點，收作1261點，漲幅0.9%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-汽車銷量增長，周三上海天膠期貨漲逾3周高價；數據顯示，由於更多民眾在黃金周連假期間購買新款及折扣車型，激勵中國9月汽車銷量較去年同期成長4.7%，加上亞洲股市受益於中國的刺激希望和韓國強勁的盈利而上漲，故終場上海天膠期貨漲逾3周以來高價；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲1.7%，報每公斤236.0日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨漲2.4%，報每公斤142.30美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲2.8%，收於每噸14345元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周三芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆和小麥期貨下跌，玉米期貨堅挺，因為市場將注意力轉向廣泛關注的美國政府作物預測，在美國農業部 (USDA) 10 月 12 日農業供需預估 (WASDE) 報告，發布之前，穀物交易商正在調整部位，分析師預計美國農業部將下調對美國大豆和玉米產量和單產的預測，因此進一步支撐價格，終場12月小麥跌2.5美分，12月玉米漲2.5美分，11月大豆跌19美分，10月黃豆油跌0.47美分，10月黃豆粉漲2.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-觀望氣氛濃，周三ICE棉花期貨續跌；受累於芝加哥穀物市場走跌，以及中國減少進口美棉，致美棉為連兩日下跌，另外投資者將關注9月份消費者物價指數(CPI)報告及世界農業供需預估(WASDE)報告；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌0.47%，報每磅85.05美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算價跌1.73%，收報每公噸17085元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-鐵礦石期貨-周三新交所鐵礦石期貨跌逾4%；受到中國鋼鐵廠家減產的擔憂，以及當地房地產行業陷入困境的不確定性，碧桂園其無法履行離岸債務義務，可能導致的中國開發商違約行列，致新交所58%鐵礦石近月跌逾4%，報每噸102.62美元，大連1月鐵礦石漲0.55%，至每噸823.5人民幣，因中國預計推出新一輪刺激措施以幫助經濟實現年度增長目標提振。(鄧凱綺整理)(商品行情網)