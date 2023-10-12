《金融》金價與通膨脫鉤 Fed高利率情境配置指引

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【時報記者任珮云台北報導】聯準會最新的利率點狀圖透露，今年可能會再升1次息，時間點可能會在11月或12月的FOMC會議之後，而通膨是決定是否升息的指標之一。今年金價一度創下歷史新高，但9月底大跌，一向被視為抗通膨優良標的的黃金，近期的走勢如何？黃金仍是抗通膨的首選標的嗎？

今年3月，由於矽谷銀行、簽名銀行（Signature Bank）、瑞士信貸、第一共和銀行等銀行倒閉，掀起市場的恐慌情緒，因此資金湧向黃金，讓金價突破2000美元的價位，還一度達到2081.82美元，創下歷史新高。此後金價下滑，大致在1,900至1975美元的價位擺盪；但9月底金價大跌，一度逼近1800美元。截至10月9日，黃金價位為1861.29美元。

雖然在許多投資人的認知中，黃金能抗通膨，但近兩年的金價走勢與通膨的相關性卻不大，反倒是受到烏俄戰爭、矽谷銀行倒閉引發的市場避險情緒影響，讓金價突破2000美元，以及受到美元影響，讓金價不隨通膨上漲，反而因為強勢美元下跌。

對於未來的金價走勢，Trading Economics預測，今年第四季結束時，金價為1853.05美元；一年過後，也就是明年10月，金價預估1916.63美元。但如果從趨勢圖來看，明年10月的金價也可能跌至1700美元左右。

總結而言，TAROBO投顧認為，雖然通膨降溫，但高通膨的威脅仍未消除，聯準會也可能拉長高利率的時間，態度變得稍加鷹派，這對金價來說不是好消息。另外要注意的是，由於黃金不會帶來現金流，機構投資人大多將其作為避險工具，而不是獲利的主力資產，因此若要投資黃金，建議配置比重不要太高，將股票、債券作為投資主力可能更好。