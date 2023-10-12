師傅大樓爬牆裝冷氣 驚險影片紅到國外了

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【中時新聞網 方翊倩】網路一段疑似台灣安裝冷氣的影片爆紅，師傅在大樓外牆安裝冷氣室外機，全程沒有任何防護措施，過程險象環生。一名擁有550萬粉絲的網紅分享這段影片，吸引超過1600萬人次觀看，鄉民在批踢踢驚呼「另類的讓世界看到台灣？」

影片中可見2名身穿藍衣黑褲的冷氣師傅正在安裝室外機，其中一人站在戶外的冷氣支架上、左手抓著陽台欄杆，右手接過另一名師傅遞來的室外機，過程中支架差點承受不住師傅重量搖搖晃晃，師傅仍扛起機器，將雙腳跨上窗台，彎著腰把機器喬好位子。

師傅爬到牆外作業，身上完全沒有穿戴任何防護裝備，站在窗邊幫忙傳遞機器的師傅也沒有防護措施，僅後方一人環抱住他，以防不小心摔落。

一名網友將影片轉發到批踢踢，發文寫下「台灣超強的安裝冷氣方式，讓世界看到了。」他調侃，不用綁安全帶、不用防護措施以及外牆滿滿的鐵窗景色，超重的室外機架在細細的鐵架還會搖晃，「這是不是另類的讓世界看到台灣？」該影片已累計1600萬人次觀看。

許多網友看了直呼「老塞（老師傅）的工法而已，外國人少見多怪」、「看好了世界，台灣每天示範很多次」、「老師傅的工藝，全世界都讚嘆！」也有網友酸「鐵窗真的把台灣街景搞得跟監獄一樣」、「讓世界看到台灣街景多慘」。

不過有網友質疑事發地點可能是大陸，「看似大陸品牌的冷氣安裝？不像是在台灣的安裝工人。」