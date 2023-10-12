《國際金融》諾和諾德提振 歐股翻紅升0.15%

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周三收盤翻紅。諾和諾德(Novo Nordisk)糖尿病藥Ozempic的樂觀試驗數據，推動該公司股價大漲；不過德國的Fresenius醫學和法國奢侈品巨頭LVMH的股價下跌，壓抑了大盤漲幅。

周三泛歐Stoxx 600指數收復早盤失土，收盤小漲0.68點或0.15%，為453.16點，並來到近三周新高。地區股市表現好壞參半，受到LVMH集團拖累，法國CAC指數表現最差，下跌0.4%。

LVMH大跌6.5%，報686歐元，股價來到近10個月新低；稍早該公司公布財報，第三季營收成長9%，但隨著後疫情時期民眾支出的放緩，公司成長將放慢。

其它奢侈品公司，例如愛馬仕(Hermes)、開雲集團(Kering)都下跌約1.5%，歐洲的奢侈品股指數也下跌2.7%，來到近一周最低水準。

Hargreaves Lansdown貨幣與市場主管Susannah Streeter表示： 「中國一直是奢侈品市場的成長引擎，中國經濟一直步履維艱，消費者變得很謹慎，這些顯然對LVMH沒有幫助」。

受聯準會政策官員發表鴿派言論影響，美國國債殖利率回落，Stoxx 600指數周二上漲近2%，創下今年以來最大單日漲幅。

兩名頗具影響力的歐洲央行(ECB)政策官員周三表示，歐洲央行在讓通膨回落至目標水準方面取得了顯著進展，但新的衝擊仍可能要求該行保持和停留目前的緊縮政策。

由於中東持續的衝突，增加了油價進一步飆升的可能，投資人目前也趨於謹慎。

丹麥藥廠諾和諾德大漲4.9%；稍早該公司說，將暫停一項研究Ozempic用來治療糖尿病患者腎功能衰竭的試驗，因為一項中期研究顯示，該治療為成功的。

德國的Fresenius醫學在相關新聞影響下，股價大跌17.5%，表現墊底Stoxx 600成分股。

英國建築材料供應商Travis Perkins大跌6.2%，此前該公司下調全年獲利預期。