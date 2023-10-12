昱展治長效型鴉片成癮新藥 2.5億美元授權Indivior 敲定

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昱展新藥（6785）12日公告，旗下長效型鴉片成癮三個月新藥ALA-1000，以2.5億美元授權Indivior （LSE／Nasdaq： INDV）拍板敲定，未來藥品上市後，並可享有10％~15％的銷售分潤。

昱展表示，已接獲國際大廠Indivior 通知，將履行ALA-1000 與相關丁基原啡因（Buprenorphine）前驅藥產品全球專屬授權協議選擇權。

根據雙方簽署之授權協議，先前Indivior已支付美金500萬元簽約金以獲得選擇權。Indivior此次執行選擇權將額外支付昱展新藥美金1,000萬元簽約金，以獲得開發、製造、商業化ALA-1000與其他丁基原啡因前驅藥產品的專屬全球權利（中國、香港、澳門、台灣除外）。

根據產品在授權區域內的開發進程與法規批准，首項授權產品有權獲得最高達美金5,500萬元研發里程碑金，以及其他產品最高達美金4,200萬元研發里程碑金。產品上市後，自每項產品年度淨銷售額超過美金1億元開始，昱展新藥有權獲得總額最高達美金2.5億元之銷售里程碑金。

此外，昱展新藥可獲得初始為10％之產品銷售分潤，依銷售額級距，銷售分潤比例介於10％~15％。

昱展的ALA-1000為丁基原啡因長效3個月皮下注射劑，獲得2項經濟部A＋企業創新研發淬鍊計畫補助，此外亦開發不同緩釋週期之丁基原啡因前驅藥LAI產品，可應用於鴉片類成癮症、慢性疼痛管理、及其他丁基原啡因的潛在適應症。ALA-1000為第一個進入臨床試驗的3個月丁基原啡因LAI。對於尋求低給藥頻率的長期穩定治療之患者、偏遠地區不易獲得照護的患者、或高風險患者（如：自司法系統轉介之患者），更長效緩釋的注射劑將可提供新的治療選擇。