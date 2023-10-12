緯創站百元、廣達技嘉都轉強 AI股回春？老手提醒1變數

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【旺得富理財網 李宗莉】受美股連4紅激勵，台股今（12）日跟進開高，AI股上演大復活戲碼，除緯穎、技嘉漲逾3%最強，緯創也一舉收復百元大關，廣達則是止跌翻紅。資深分析師指出，美AI新禁令若限制降規版晶片銷陸，輝達首當其衝，AI股難複製5月大行情，並以AI伺服器雙雄為例，廣達即使明年配息6元，殖利率仍不到3%，緯創集團更受庫存調整拖累，9月營收雙位數年減，旺季成長力道不足成隱患。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，輝達CEO黃仁勳將參加10/18鴻海科技日，再度訪台，市場熱烈期待再掀AI熱潮，但認為這次的時空環境，與5月底台北國際電腦展引爆AI大行情不同，由於拜登政府即將發布出口中國新AI禁令，若連降規版GPU都被限制，恐打到輝達的中國業務。

此外，輝達賺太多令人眼紅，OpenAI及微軟都宣布自研晶片，企圖擺脫對輝達的依賴，加上因應以巴衝突，輝達宣布取消在以色列舉辦的AI高峰會，造勢題材又少了一個利多。

最後則是現在大家都知道什麼是AI，蔡明彰認為，AI鏈曾經大漲一波，不少人高檔套牢，籌碼透露玄機。

廣達股本386億元，比緯創291億元更大，但融資餘額6.5萬張，比緯創10萬張更少，廣達站上季線，緯創仍在季線之下，籌碼顯示散戶對緯創期待很高，但問題誰來拉抬，讓散戶解套。

盤點緯創集團9月營收，不如預期，緯創778億元，月增7％，但年減17％；緯穎157億元，月減19％，年減率更高達50％，顯示旺季營收力道不足，主要是被傳統伺服器庫存調整拖累了。

他也提醒，今年多檔高股息ETF重壓的AI伺服器，廣達明年股利可望維持今年6元水準，但股價基期提高，股利殖利率下降至2.7％；緯創估明年股利3元，雖比今年2.6元增加，但同樣在股價大漲後，殖利率下降不到3％，都低於10年期公債的收益率。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。