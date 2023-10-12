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集保結算所支持《美力台灣3D》偏鄉巡迴 以行動散播台灣正能量

集保結算所支持《美力台灣3D》偏鄉巡迴，右三為集保董事長林丙輝、左三為苗栗縣獅潭國小校長吳素玲。圖／集保提供
集保結算所支持《美力台灣3D》偏鄉巡迴，右三為集保董事長林丙輝、左三為苗栗縣獅潭國小校長吳素玲。圖／集保提供

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集保結算所董事長林丙輝11日帶領同仁擔任一日志工，赴苗栗縣獅潭國小協助播放曲全立導演的《美力台灣3D》電影，透過集保結算所支持的3D電影車全國巡迴，串聯生命、環境、人文等教育內涵，搭配綠能教室和理財教育，培養學童ESG永續意識與基礎理財觀念，以行動散播台灣正能量。

「電影中印象最深刻的就是小丑魚，因為可愛、很立體，感覺真像從螢幕跑出來。」「我以為現在的香都是用機器做的，沒想到還有手工的，真是大開眼界！」《美力台灣3D》映後回饋學習單上，幾位8、9歲的小朋友用盡他們所學的詞彙，也參雜著注音，認真的書寫和圖畫，深刻的表達了他們看完電影的感動。

林丙輝表示，集保長期致力推動ESG，其中社會面向更以弱勢及教育公益關懷為重點，一直以來在課業、才能、品格都投入資源，以提升全人教育環境。當集保結算所與美力台灣協會接洽了解《美力台灣3D》內容後，除行動支持電影車全國巡迴外，並特別贊助印製《台灣超人AR數位親子繪本》，透過各縣市教育局分送予多所小學，期望將生命力的正能量，深植在每位孩子的心田，培養出超越逆境的勇氣。

未來集保結算所期待持續傳達《美力台灣3D》中千錘百鍊的毅力，讓更多人看見這片土地之美及百工百業的職人故事，以行動喚醒在地精神，為台灣注入良善的力量，創造更「美力」的未來。

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