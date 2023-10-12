《美股》消息面：共和黨提名他出任眾院議長；美10年期債息創2周低

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●眾議院共和黨第二號人物史卡利斯（Steve Scalise）以些微差距擊敗前總統川普所支持的保守派大將喬登（Jim Jordan），並獲得共和黨提名接替麥卡錫（Kevin McCarthy）出任眾院議長，然而在黨內強硬派的抗拒下，史卡利斯尚未掌握能獲得眾院全院表決通過所需的217票。目前這場原訂於當地時間周三下午進行的眾院全院表決已經推遲。

●在巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯（Hamas）周末彈洗以色列後，以巴衝突持續升級，以色列持續對加薩進行空襲，其坦克部隊也已在巴勒斯坦飛地（enclave）周圍集結。哈馬斯也持續向以色列發動大規模飛彈攻擊，雙方死傷不斷升高。此外，以色列朝野兩派在周三建組緊急聯合政府和戰時內閣，以應對當前局勢。

●美國石油協會（API）公布，上周原油庫存增加1294萬桶，創下2月以來最大增幅。上周汽油庫存增加364.5萬桶，餾分油庫存減少353.5萬桶，紐約期油交割地庫欣的庫存減少54.7萬桶。

●聯準會周三公布9月19、20日會議紀要，內容顯示聯準會官員指出經濟、油價和金融市場方面的不確定性，並支持在決定額外收緊政策的程度時應謹慎行事。此外，央行官員認同貨幣政策應該在一段時間內維持限制性，以帶動通膨持續降溫。大多數聯準會官員認為再升息一次可能為合適之舉，但也有部分官員認為有必要按兵不動。

●美國勞工統計局公布，受能源價格上漲帶動，9月生產者價格指數（PPI）年漲2.2%，高於8月份的年漲2%及市場預期的年漲1.6%，並創下今年4月以來新高。月漲幅雖由0.7%放緩至0.5%，但仍超出市場預期的月漲0.3%。排除波動較劇烈的食品與能源價格後，9月核心PPI年漲2.7%，高於8月份的年漲2.5%和市場預期的年漲2.3%；月漲0.3%，高於市場預期的月漲0.2%。值得注意的是，排除食品、能源和運輸價格後，9月核心PPI年漲2.8%，低於市場預期的年漲3.0%和8月份的年漲2.9%。

●近來聯準會官員頻頻釋出偏向鴿派的發言，以及美國核心PPI通膨放緩，使央行再度升息的預期降溫，周三美元偏軟，美國公債殖利率進一步走跌。美元指數尾盤幾近持平，盤中一度跌0.26%，報105.556，創下兩周新低。美國10年期公債殖利率一度跌十多個基點，至4.544%，創下兩周新低。資金湧進債市避險亦帶動債息回落。

●石油輸出國組織（OPEC）最大產油國沙烏地阿拉伯承諾協助穩定市場，周三油價續跌，紐約期油跌2.48美元或2.9%，收在每桶83.49美元。布蘭特原油期貨收跌1.83美元或2.1%，報每桶85.82美元。

●美國債息回落和中東衝突帶動避險需求，周三紐約期金連漲第4個交易日，終場收漲12美元或0.64%，報每盎司1887.3美元，創下9月27日以來新高。