已有123萬人打流感疫苗 薛瑞元：高端施打率不是最低

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公費流感疫苗自10月2日開打，今年度提供國光、賽諾菲、高端、東洋4種廠牌，但許多家長對高端沒信心，已有多個縣市宣布高端疫苗不會進入校園。衛福部長薛瑞元今天表示，目前看來4種廠牌施打率沒有太大差異，且高端施打率不是最低的。

疾管署統計，公費流感疫苗目前累計接種123萬人次。薛瑞元今天出席立院衛環委員會前受訪表示，目前4種流感疫苗施打率並沒有太大差異，高端也不是最少的。

台中市昨天公布首宗流感疫苗接種後不良反應通報，為30多歲女子接種賽諾菲疫苗後，出現眼腫、呼吸喘、心悸，就醫後獲改善。薛瑞元表示，目前國內有出現不良反應的有8件，其中沒有高端。

疾管署副署長曾淑慧補充說明，目前共收到8案流感疫苗接種後不良事件通報，症狀分別為眼睛紅腫、頭痛、皮膚起疹、皮膚癢、眼睛內出血、疲倦、發寒、喉嚨緊繃、心悸、呼吸喘、右半身麻木、肌肉痛、噁心等，都是輕微不良反應，無住院情形。

薛瑞元指出，目前對於流感疫情戒慎恐懼，因為真正的流行期還沒開始，且接種疫苗後要2周才會產生抗體，因此鼓勵民眾趕快打疫苗，以因應未來恐有比較大的流行。

另外，美豬洗產地爭議延燒，薛瑞元表示，這次是從系統裡面找出進口商出貨到下游廠商，但下游廠商並沒有登記販售紀錄，因此才會查出所謂的洗產地，未來會持續做比對，也會到後市場做稽查。