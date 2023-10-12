首款通過NCC認證，宏碁Predator Connect W6三頻路由器搶市

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取得全台首批NCC認證之Wi-Fi 6E電競三頻路由器「Predator Connect W6」，率先在台上架。由宏碁

輝達( NVIDIA）共同合作開發的該款路由器新品，亦為全球首款獲NVIDIA針對其「GeForce NOW 聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台（GeForce NOW）優先推薦的Wi-Fi 6E電競無線路由器。

Predator Connect W6配置新開放之Wi-Fi 6E AXE7800三頻訊號，最高可達7.8Gbps傳輸，同時支援約2毫秒低延遲，搭載 2.0 GHz四核心處理器，快速1GB RAM、大儲存4GB ROM，具高效傳輸效率。

透過Hybrid QoS混合式服務可智慧偵測並加速傳輸流量，讓訊號覆蓋範圍大幅提升，經由EasyMesh形成的無死角網路覆蓋，並可讓玩家隨心所欲進行無縫連網體驗。另內建的Predator Connect APP，可一鍵掌控家庭網路設備，透過6個對應的LED指示燈，調整天線位置，來校準Wi-Fi信號覆蓋範圍與。此外，其亦內建Trend Micro家用安全引擎，為用戶帶來安全防護 。

Predator Connect W6通過NVIDIA嚴格的網路連線測試，針對4K光線追蹤遊戲所需，持續提供快速且穩定的網速保證，可為所有GeForce NOW用戶提供優異的遊戲體驗。

GeForce NOW會員並可透過 Predator Connect W6，輕鬆享受高解析度、高FPS和低延遲的多款3A大作及逾1,600款遊戲，無需花時間下載遊戲，直接透過雲端串流隨時獲取最新的遊戲資料。此外，白金方案以上會員並可獲得NVIDIA RTX光線追蹤技術，享受最生動的劇院級視覺效果。