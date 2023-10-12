農業部：未來進口雞蛋政策方向 不會影響蛋農權益

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針對未來進口雞蛋的規劃，農業部12日強調，一定顧及國內雞蛋產業發展，不影響國內蛋農權益。為了健全國內養雞產業韌性，政府更已提出44億元禽舍升級改建和蛋中雞禽流感保險政策，希望讓養雞產業轉型升級。

農業部指出，今年初因台灣沒有大量進口雞蛋經驗，為了保護國內蛋農又盡速消弭黑市價格、滿足消費者雞蛋需求，穩量又穩價，因此需要實施專案進口。

農業部表示，現在及未來面臨的狀況不同，國內已有進口經驗，且為了不影響國內雞農收益，並兼顧消費者權益。因此提出建議可研擬限期限量的季節性關稅調降，且不能無限制調整關稅，以避免影響國內雞農權益。

農業部表示，為確保秋冬季節國內雞蛋穩定供應，每月仍將維持一定的進口量，並滾動檢討維持安全庫存量，進口蛋調度以加工蛋品滾動倉儲為主，以不影響國內產銷秩序為原則。

農業部說明，雞蛋供需更重要的是要加強蛋雞產業的韌性，2023年推動禽舍改建升級計畫，及2022年推動蛋品冷鏈系統建置計畫，讓國內雞蛋供應維持穩定。未來持續輔導養禽場改建非開放式或密閉水簾禽舍，以強化禽場生物安全自主防疫及提升生產效率，同時推動蛋品冷鏈計畫，輔導蛋品產銷業者購置冷藏（凍）設備（施）、冷藏（凍）運輸車輛，建構健全冷鏈運銷體系，提升蛋品品質與調度能力。

農業部補充說明，雞蛋是國人民生消費必需品，由於氣候變遷與疫情關係等不可確定的風險，會造成國內雞蛋生產波動，建立必要安全庫存是維持糧食安全的必要措施。