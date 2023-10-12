91APP 9月合併營收1.11億元 零售電商雙11擂鼓 喜迎消費旺季

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣首家上櫃原生SaaS軟體服務公司91APP（91APP＊-KY，6741）公布9月份營業收入，單月合併營收為1.11億元，較去年同期成長10.52％，創同期歷史新高，持續締造歷年同期佳績。累計1~9月合併營收逾9.72億元，較去年同期成長11.10％，營運再創新猷。

迎接第四季周年慶、雙11消費旺季，多家實體電商提前布局，各項暖身活動在OMO動能帶動下，買氣持續上升。

根據經濟部最新統計，今年零售業整體營收規模可望突破4.5兆元新高，其中電商滲透率仍不斷提升，反觀實體消費雖有復甦，但不比疫前水平，顯示消費者已經習慣網購管道。《91APP零售研究》亦指出，過往疫情衝擊實體，但電商逆勢成長，尤其台灣封城時期，電商銷售數字明顯上升，然而疫後雖增幅趨緩，但整體成長與發展趨勢仍持續向上。

零售品牌為提高顧客忠誠度經營與營運效益，無不積極把握與顧客互動的各類接觸點，建立無縫的全通路虛實融合OMO體驗，讓顧客可穿梭虛實流動消費，品牌可掌握第一方數據，實現D2C經營。協助品牌D2C發展，91APP「電子商務」解決方案也持續升級，近期優化購物車系統介面，讓結帳流程與動線更為直覺，有效縮短消費者平均結帳時間達17.6％，簡化操作流程，並提高轉換率，助攻零售品牌D2C電商與會員經營的發展。

迎接第四季節慶商機，品牌除了積極掌握熟客會員經營外，新客獲取也為一大關鍵。為推升自然流量成長，91APP推出「一鍵生成分類描述」新功能，以AI自動生成精準的頁面描述，優化商品分類頁的SEO結構，提升消費者搜尋效能與商品分類頁的曝光率，進而推動銷售與導購效益。已有不少品牌陸續採用，並持續調整優化，導引高品質的自然流量入站，結合AI運用，為即將到來的雙11大檔，積極備戰。