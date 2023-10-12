10／12盤中熱門焦點股

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今（10/12）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）寶一、漢翔營收給力 市場按讚

受惠航太產業復甦，航太零組件交運增加，漢翔（2634）前九月合併營收逾294.59億元、年增38.41％，創同期新高；另外，寶一（8222）前九月累計營收年增逾49%，也表現不錯。該兩股今被市場按讚，同步走高。

漢翔總經理馬萬鈞表示，國防業務包括新式高教機案量產交機、F-16A/B性能提升案、IDF商維案等。

其中新式高教機將在2026年完成66架交機數量，今年進入交機高峰期的首年，勇鷹號高教機預計今年交機17架，截至11日已交機10架。

寶一自結9月合併營收6,291萬元、年增55.58％，前九月合併營收5.12億元、年增49.01％。

寶一表示，公司客戶包括日本川崎重工及歐洲SAE等客戶，去年因缺工及疫情影響生產量較預期少，拉低基期，訂單遞延今年出貨，推升今年業績與營收增幅。（工商時報 劉朱松、數位編輯）

（2）散熱三雄評等 外資喊2買1持有

散熱產業前景看俏，日系外資針對台灣散熱產業發布最新報告，給予奇鋐(3017)及建準(2421)「買進」評等，目標價分別為450元及138元，雙鴻(3324)則給予「持有」評等，目標價為325元，今天3家公司股價連袂走高。

AI伺服器高速運算及各式新興應用帶旺散熱產業，吸引外資關注，日系外資針對台灣散熱產業發布最新報告指出，隨著人工智慧(AI)、5G、資料中心、ADAS、車聯網及節能等需求崛起，據Markets And Markets稱，全球IT產業2023年到2028年，散熱市場規模將以10%年複合增長率擴大，我們相信規格升級對台灣廠來說，是一個結構性的有利趨勢，散熱廠除了訂單份額之外，還有獲利的潛力。

日系外資指出，儘管目前有氣冷散熱解決方案以更好的性價比成為主流，我們相信隨著人工智慧伺服器和ADAS的升級，考量運算能力的提升會增加功耗，液冷散熱解決方案的採用將會增加，台灣散熱廠商挾研發優勢及廣泛的產品線，預估2023年到2025年獲利年複合成長率為18%，高於2016年的11%，這也讓公司被重新評級。

針對奇鋐、建準及雙鴻，日系外資表示，我們喜歡奇鋐產品線齊全，研發能力雄厚及一站式模式，加上客戶狀況和平均售價升級趨勢，給予奇鋐「買進」評級，目標價450元；雙鴻雖然在AI伺服器取得一些進展，並受益規格升級趨勢，給予雙鴻「持有」評等，目標價為325元；至於建準，我們相信其毛利率將因ASP上揚而提升，重申「買進」評等，目標價為138元。（時報資訊 張漢綺）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華星光(4979)：9月營收狂增132%，早盤放量衝漲停153元。

2.矽統(2363)：9月營收年增503.62%，外資周三買超1.9萬張，續帶量觸及漲停44.95新高。

3.東陽(1319)：9月、Q3獲利創新高，前三季每股稅前盈餘4.68元賺贏去年，盤初爆量衝漲逾6.5%，達84.9元新高價。

4.緯創(3231)：9月營收778.82億元、月增6.8％，無懼外資連5賣，強勢反彈近4%、重登百元關。

5.定穎投控(3715)：Q3營收年、季雙增，股價來到98.8元，再創天價。

6.倫飛(2364)：強固電腦夯，前9月營收年增18.86％、居近11年同期高，急攻漲停鎖住，改寫1年高點。

7.東哥遊艇(8478)：9月營收衝上逾10億元，月增逾3倍、年增約7成。今早開高勁揚逾7%，挑戰400元整數關卡。

8.安鈦克(6276)：散熱需求大增，9月營收年增75.78%，快攻漲停鎖住，收復月線。

9.永道-KY(6863)：9月營收年增逾4成，早盤放量股價頻觸漲停154.5元。

10.友輝(4933)：9月營收年增93%，盤初火速飆漲停61.3元，衝逾9年高。

11.科嘉-KY(5215)：9月合併營收為2.63億元，年增43.13%，多頭快攻衝漲停，站回月線。

12.中鋼(2002)：9月營業利益、稅前淨利年比均轉正，稅前淨利月比大增11倍；前9月稅前淨利18.37億元，仍年減93.96%，盤初貼近平盤震盪反應。

13.網龍(3083)：9月營收0.43億元，年增66.67%，前三季年減8.43%，盤初股價續漲至2餘月波段高位。

14.南亞科(2408)：9月營收月增5.8%、年減15%，為近十個月高檔，但Q3稅後虧損25.05億元、每股虧0.81元，較上半年虧損擴大，盤初一度大跌逾3%，月線、5日線、季線盡失。

15.智伸科(4551)：9月、Q3、前三季營收全面負成長，預期Q3為營運谷底，Q4審慎樂觀，昨爆量收復5日線、季線，今盤初力守平盤。

16.和泰車(2207)：9月營收199.53億元，月減12.72%、年減1.13%，前3季年增16.31%，盤初股價開低後緩步爬升***。

17.聯嘉(6288)：9月營收4.11億元，月增7.20%、年增19.86%，前3季年增11.46%，股價續漲，再戰5日線。

18.世紀鋼(9958)：9月營收12.46億元，月增3.25%、年增37.91%，前3季年增51.96%，帶動股價彈升。

19.士紙(1903)：9月營收0.10億元，月減29.1%、年減19.38%，前3季年增2.94%，盤初仍拚守月線。

20.寬宏藝術(6596)：9月營收1.46億元，月減4.33%、年增268.92%，前3季年減6.12%，盤初帶量挺進5日線、月線。

21.統一超(2912)：9月營收271.20億元，月減1.42%、年增9.99%，前3季年增9.76%，股價彈回5日線上。

22.友達(2409)：9月營收創一年半高，晨盤股價走揚1.6%。

啟碁(6285)：緯創資通集團股齊揚，股價跟漲約3.5%，回歸130元。

23.樺漢(6414)：斥資逾12億，收購美軟體商Bsquare Corporation，聞訊開高向上，挺進月線。

24.技嘉(2376)：9月業績大爆發，高盛喊買挺上356元，買盤給力反彈近5%，收復5日線。

25.中砂(1560)：第三季營收月月增，股價放量攀揚4%，站上1年高價。

26.漢唐(2404)：9月營收96.05億、年增86.61%，急拉強彈6%，重登月線，留下紅K長下影線。

27.長榮航(2618)：9月及前三季營收創新高，第三季更攀單季新高紀錄，激勵股價漲約3%。

28.台塑(1301)：第三季獲利季增444.6%，前三季EPS 1.61元，看好第四季續成長，股價穩攻。

29.文曄(3036)：Q3營收創高，EPS 1.45元，Q4更旺，加上收購加拿大通路商Future挹注未來營運，但股價開高走低。

30.凌陽(2401)：9月營收4.83億元，年增5.6%，延續年增態勢，股價彈上30元。

31.智原(3035)：IP股漲勢再起，土洋法人聯合加碼，股價續攻。

32.世芯-KY(3661)：9月營收創新高，Q3寫單季次高，股價創2910元新高，續與信驊力爭股王。

33.聯發科(2454)：第三季營收1,100億元，季增12.1%，超過財測高標，法人看好邊緣AI商機，惟股價漲多後震盪。

34.旺矽(6223)：今年營運再挑戰新猷，隨著矽光子族群買盤再推升股價。

35.騰雲(6870)：9月、Q3、前3季營收創同期新高，早盤直逼漲停，離半年線一步之遙。

36.皇昌(2543)：施工高峰期推升，9月營收年增逾5成。盤中挾量拉半根漲停。

37.網家(8044)：9月營收登年內單月次高，Q4迎周年慶、雙11檔期，帶動早盤彈漲。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）三利空籠罩 南亞科Q3虧更多 開低趨堅

南亞科（2408）周四開低震盪趨堅，盤中最低價一度來到67.3元，迄上午10：33的市價暫報71元，小漲0.42%。

公司結算的第三季營收77.36億元、季增10.1％，但因閒置產能損失，所得稅增加及記憶體價跌等三大因素，導致單季稅後虧損25.05億元，每股虧損0.81元，較上半年虧損擴大；南亞科總經理李培瑛指出，第四季虧損則有機會縮小，因為需求端改善，且價格更趨穩定。

南亞科11日舉行法說會，單季每股虧損0.81元，連三季呈現虧損狀況，若加上上半年虧損，南亞科累計前三季每股虧損1.6元。

DRAM市況慘淡，拖累業績表現，不過，李培瑛認為，DRAM景氣已經壞很久，目前市場呈現築底狀況，預期再差機率不大。李培瑛也強調，DDR5報價已經改善，主流產品DDR4仍在議價之中，他預期，DDR3、DDR4報價會有小幅度調漲。

目前DRAM各家業者開始增加DDR5與高頻寬記憶體（HBM）產品供給，將有助於DDR4庫存去化，業者普遍預期第四季將比第三季市況好轉。

南亞科2023年第三季資本支出為24億元，2023年資本支出計畫約為150億元，其中，生產設備資本支出約占5成資本支出。李培瑛表示，2024年該公司進行製程轉換，會有資本支出，但至目前為止，手上淨現金有500多億元，因此，沒有資金籌措計畫。

至於在南亞科先進製程進度部分，第二代1B奈米級製程16Gb DDR5產品依原先進度試產中，預計2024年驗證，第三季至第四季放量。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（5）致茂9月營收雙減 股價落寞

量測設備廠致茂（2360）開低走低，盤中最低價一度觸及跌停板，迄中場10：36的市價暫報232元，仍大跌8.3%。

公司結算的9月營收16.57億元、月減11.62%、年減27.72％。致茂日前法說時表示，下半年表現將比上半年佳，主要客戶來自於高效能運算（HPC）及AI客戶。

不過，法人仍看好致茂SLT（System Level Test，系統級測試）設備將是第四季最主要的營收成長動能。

致茂第三季營收48.46億元、季增9.73％、年增13.35％。累計1～9月營收為136.5億元、年減14.65％。該公司表示，2023年營收將比去年同期少，但下半年營收會優於上半年。

致茂量測設備，主要分為一般的電力電源測試，約占65％，35％為半導體業者。

電子零組件客戶包括：台達電、華為、富士康等各大科技廠，半導體則是利基型產品，客戶集中於少數的業者。

2023年上半年主要營收貢獻來自於電動車、儲能設備，約占35％～40％。而下半年則是搭上AI晶片新產線熱潮及HPC需求。

致茂表示，由於AI晶片測試，需要在穩定的溫控下進行，該公司測試儀器，可提供穩定的溫控及熱控，目前該技術正在申請專利中。（工商時報 何英煒、數位編輯）

（6）重返年月雙增軌道 威剛展笑顏

威剛（3260）開高震盪趨堅，盤中最高價一度來到94.5元，最低價一度觸及91.5元，迄中場10：40的市價暫報93.9元，上漲1.74%。

受惠於DRAM及NAND Flash現貨價同步走揚，記憶體模組大廠威剛9月營收33.42億元，創22個月新高，且重返年增與月增雙成長軌道。

威剛董事長陳立白看好兩大記憶體現貨價於10月、11月將有感翻揚，第四季合約價也將上漲10％～15％；價格向上走勢，可望一路延續至2024年上半年，隨著記憶體產業正式進入多頭，該公司營運及獲利動能，將同步更上層樓。

威剛指出，記憶體原廠為減少虧損壓力，目前仍將持續維持減產力道，加上資本支出規模可望縮減，2024年上半年記憶體供給可能呈現負成長。

同時，包括智慧型手機、PC與資料中心等應用面需求，2024年都可望回溫，對記憶體消耗量持續增加，加上AI HBM等相關應用對記憶體需求，也會自2024年下半年逐步放量，屆時記憶體產業將轉為供不應求態勢。

威剛不僅看好記憶體景氣升溫，也預期2024年旗下電競品牌XPG、威速登電動三輪車及工控產品出貨放量，有助於提升公司於非記憶體領域營收比重，挹注公司整體獲利表現。

威剛9月單月營收達33.42億元，不但重返30億元大關，並月增12.49％、年增3.96％，第三季營收季增逾25％至85.92億元。累計前九月營收達226.67億元。

9月DRAM占整體營收比重49.58％，SSD占比為33.94％，記憶卡、隨身碟及其他產品為16.48％。

第三季DRAM營收占比為46.65％，SSD 34.51％，記憶卡、隨身碟及其他產品為18.84％。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（7）緯創站百元、廣達技嘉都轉強 AI股回神

受美股連4紅激勵，台股今（12）日跟進開高，AI股上演大復活戲碼，除緯穎、技嘉漲逾3%最強，緯創也一舉收復百元大關，廣達則是止跌翻紅。資深分析師指出，美AI新禁令若限制降規版晶片銷陸，輝達首當其衝，AI股難複製5月大行情，並以AI伺服器雙雄為例，廣達即使明年配息6元，殖利率仍不到3%，緯創集團更受庫存調整拖累，9月營收雙位數年減，旺季成長力道不足成隱患。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，輝達CEO黃仁勳將參加10/18鴻海科技日，再度訪台，市場熱烈期待再掀AI熱潮，但認為這次的時空環境，與5月底台北國際電腦展引爆AI大行情不同，由於拜登政府即將發布出口中國新AI禁令，若連降規版GPU都被限制，恐打到輝達的中國業務。

此外，輝達賺太多令人眼紅，OpenAI及微軟都宣布自研晶片，企圖擺脫對輝達的依賴，加上因應以巴衝突，輝達宣布取消在以色列舉辦的AI高峰會，造勢題材又少了一個利多。

最後則是現在大家都知道什麼是AI，蔡明彰認為，AI鏈曾經大漲一波，不少人高檔套牢，籌碼透露玄機。

廣達股本386億元，比緯創291億元更大，但融資餘額6.5萬張，比緯創10萬張更少，廣達站上季線，緯創仍在季線之下，籌碼顯示散戶對緯創期待很高，但問題誰來拉抬，讓散戶解套。

盤點緯創集團9月營收，不如預期，緯創778億元，月增7％，但年減17％；緯穎157億元，月減19％，年減率更高達50％，顯示旺季營收力道不足，主要是被傳統伺服器庫存調整拖累了。

他也提醒，今年多檔高股息ETF重壓的AI伺服器，廣達明年股利可望維持今年6元水準，但股價基期提高，股利殖利率下降至2.7％；緯創估明年股利3元，雖比今年2.6元增加，但同樣在股價大漲後，殖利率下降不到3％，都低於10年期公債的收益率。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 李宗莉）

（8）亞洲藏壽司Q3營收今年單季新高 臉色紅潤

亞洲藏壽司（2754）前波從215.5元歷史天價拉回整理以來，迄今盤中最低價125元，波段已大幅修正逾4成，加上近期量縮價穩，前三季營收年增逾3成，且第三季營收創今年新高，而日圓又疲軟不振，有利成本降低，刺激該股有機會跌深反彈，周四盤中的股價穩揚約1.2%，值得追蹤。

亞洲藏壽司第二季EPS 1.22元，遠不如首季成績，市場評估或係擴大展店的雜費支出，與日圓兌美元升值使營運成本升溫有關。不過，時序進入第三季，展店刺激營收成長已見成效，且日圓再度回軟，兌美元匯價直逼150去年以來的相對低檔區，使藏壽司單季毛利與EPS有機會再度呈現轉機。

此外，日圓兌美元匯價，受制美國Fed仍將持穩於高利率，或不排再度於年底之前升息一碼下，使市場仍普遍看「貶」日圓走勢，對藏壽司壓低營運成本相對有利，不宜輕忽。（工商時報

數位編輯）

（9）股王爭霸 外資看信驊報告出爐

股王爭霸戰再起，信驊(5274)、世芯-KY(3661)今(12)日交鋒，世芯-KY開高震盪，股價最高站上2910元，信驊則是開低走低，摔下3000元大關，盤中重挫逾5.5%，最低觸2860元。美系外資最新出具研究報告，認為信驊第三季在非人工智慧(AI)產品拉貨下，營收表現優於預期，該動能可望延續到第四季，現階段維持信驊中立評等、目標價2300元。

信驊9月營收3.22億元，季增加32%，年減少33%。第三季營收為7.97億元，季增加17%、年衰退39%。

美系外資表示，信驊非人工智慧產品(例如迷你BMC)的補貨潮帶來強勁成長，主要是來自美國主要的超大規模業者，也使得信驊第三季營收表現優於預期。傳統BMCBMC(遠端控制晶片)方面，預期信驊第三季季成長率為低個位數百分比。在人工智慧方面，信驊先前則預期到今年底，AI占比營收將有兩位數成長。

整體來說，美系外資認為，信驊的非人工智慧雲端已經觸底，故短期內補貨動能可望持續，第四季有機會持續有低個位數成長。現階段維持信驊中立評等、目標價2300元。（時報資訊 王逸芯）

（10）Q3營收寫次高 洋基工程勁揚

機電空調系統整合廠洋基工程(6691)2023年9月營收顯著「雙升」，帶動第三季營收改寫次高、前三季續創同期新高，公司預期今明2年營運可維持穩健成長。洋基工程今（12）日股價開高後放量勁揚6.37％至284元，早盤維持逾4.5％漲勢。三大法人昨日買超101張。

洋基工程2023年9月自結合併營收13.97億元，月增11.39％、年增達24.12％，創同期新高。第三季合併營收41.91億元，雖季減8.26％、仍年增10.51％，改寫歷史次高。累計前三季合併營收122.93億元、年增達21.87％，續創同期新高。

洋基工程表示，前三季合併營收再創歷年同期新高，主要受惠半導體、印刷電路板（PCB）及電子零組件產業等高科技大廠加速推升製程技術及建廠計畫，大型無塵室機電空調工程需求明顯成長，帶動工程業績持續攀升。

觀察前三季認列工程的終端產業應用比重，仍以半導體產業逾5成最高，其次為PCB及電子零組件產業各21.11％與11.25％。截至第三季底，洋基工程在手訂單規模達146.6億元，公司預期今明2年整體營運將可維持穩健成長動能、持續改寫新高。

洋基工程表示，公司除了具備超大規模的無塵室統包及節能工程技術，以及上游原材料採購規模優勢外，並持續提升工程技術，近期已接獲北部A級商辦大樓的機電空調工程，提供超高樓層商辦機電空調工程服務，預期商辦空調工程可望挹注中長期營收獲利表現。

此外，因應國內PCB及電子零組件大廠積極赴東南亞設廠，洋基工程上半年設立泰國子公司，正積極與當地廠商洽談策略聯盟合作，預期明年配合PCB客戶建廠進度，於東南亞進行無塵室機電空調工程施工，預估明年中開始認列貢獻，為整體營運再添成長動能。（時報資訊 林資傑）