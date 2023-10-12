東台第三季營收逐月增加 10月接連參展搶單

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

東台集團旗下東台精機攜手關係企業榮田精機、亞太菁英等工具機廠，參加歐洲工具機展（EMO），現場接單有斬獲，9月底在手訂單維持43億元，第三季營收呈現逐月增加，10月趁勝追擊，接連參加18日起在日本舉行的名古屋機電合一展（MECT）、25日登場的2023台灣電路板產業國際展覽會，爭取新訂單。

東台表示，東台9月合併營收7.49億餘元，月增約15％，年減14.5％，主因是汽機車、航太產業景氣回升以及能源產業訂單挹注，第三季營收呈現逐月增長。前三季合併營收57.08億餘元，年減6.98％，在手訂單43億元，第四季營運要加把勁。

東台指出，前三季產品應用表現，汽機車產業營收占比40％，航太業11％，能源業約4％。市場比重，台灣及大陸地區營收比重46％，歐美地區占29％，亞洲其他地區約20％。

東台表示，東台10月將參加18日至21日舉行的名古屋機電合一展（MECT）、25日至27日登場的2023台灣電路板產業國際展覽會（TPCA）。MECT展中，因應名古屋為汽車工業重鎮，東台將以集團電動車解決方案為主軸搶攻日本汽車市場。

東台指出，東台將與東捷科技聯合參加2023 TPCA展，展出以『AI 伺服板高精高效解決方案』為主題，透過「智動化、精確化、低碳化」為概念，以各式高階機種強攻AI伺服板與載板商機。

此外，東台子公司榮田精機近40年持續專注立式車床製造，擁有工具機客製化關鍵技術組裝技術，不斷創新研發，東台看好榮田未來營運動能看好。榮田首次辦理股票公開發行，10月5日申報生效，為明年登錄興櫃做準備。