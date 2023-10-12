以巴激戰！最怕這大國出手 恐怖後果曝光

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【中時新聞網 郭宜欣】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列，引爆雙方嚴重軍事衝突，戰事越演越烈，業內人士擔憂，如果哈瑪斯的支持者伊朗參戰，恐會對全球經濟造成更嚴重的衝擊，油價可能會率先開始飆漲。

CNBC報導，美國的石油與天然氣探勘公司Pioneer Natural集團執行長Scott Sheffield表示，如果伊朗涉入這場戰爭，油價可能會大幅上漲，「我想這取決於以色列總理Benjamin Netanyahu，他有多少證據證明伊朗是幕後黑手，以及是否會採取後續行動。」

報導提到，伊朗是主要石油生產國，更是被美國認定的哈瑪斯的支持者，如果衝突變得更加廣泛，會對全球原油供應鏈造成重大威脅，尤其近幾個月來，沙烏地阿拉伯和俄羅斯已經削減了原油供應量。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前曾表示，目前並不清楚伊朗是否牽涉其中。布蘭特原油與WTI西德州原油周三下跌近1%，落在每桶86.93美元及85.19美元，不過受到以巴衝突影響，周一曾一度上漲超過5%。

希伯來大學經濟學教授Eyal Winter則提到，「以色列經濟損失的規模，取決於民眾離開工作崗位的時間有多長，旅遊業最先停擺，並蔓延至各個產業，衝擊是相當巨大的。」