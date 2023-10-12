鏈結30＋間企業 台大創創中心繃校園創新生態圈

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣大學內建創新創業生態圈，台大創創中心扮演強角色，連年舉辦台大創新創業嘉年華，整合校內資源、鏈結校外夥伴，今年活動鏈結超過30家的企業，攜手國立臺灣大學研究發展處、臺大創意創業學程、臺大創新設計學院 D-School、臺大國際產學聯盟、國立臺灣大學產學合作總中心等單位提供完善的創新創業資源訊息。

台大創創中心執行長曾正忠表示，學生在學校可以認識志同道合的同學，一起有系統的探索生涯，包含創業、及到新創、中大型公司內部創新。台大創創中心以台大創新創業嘉年華為平台，協助台大同學深入了解創新創業、有效探索未來職涯。

台大創創中心於 2013 年起積極發展台大創新創業生態圈，在前科技部部長暨台大名譽教授陳良基任國立臺灣大學副校長期間，積極發展相關單位、課程等資源，包含今年已邁入十週年的台大車庫孵化器，建立優良的創新創業生態圈支持師生實踐想法。

第二屆台大創新創業嘉年華為期一個月，共有 6 場論壇與 1 場徵才展攤，匯聚 LINE台灣、宏碁電腦、新芽網路股份有限公司等指標型企業、新創針對「產業創新趨勢」、「創業心路歷程」與「創新職涯探索」三大面向進行分享。台大副校長廖婉君表示，大學的角色從傳統的人才培育、學術研究，往前跨到價值創造，融合產學合作、新創、Entrepreneurship 教育。

台大名譽教授陳良基表示，台大訓練學生的過程中，「哪些東西是缺乏的？第一個想到的就是 Entrepreneurship ！」，他當初在台大副校長任期間創立相關單位，並非先有經費資源，而是從期待能帶給學生的能力出發，也希望學生們可以跳脫框架，不受現有資源的限制，建立未來的願景。

多家新創團隊創辦人在活動中，與學生分享創業歷程，如PicSee 共同創辦人暨執行長魏取向、衣服圖書館創辦人洪于捷、OysterX創辦人暨台大創創中心輔導部前主管丁柏村等；亦邀請與同學們更貼近的學生新創團隊，如uCup 永續杯平台，現身說法創業的心酸、堅持與抉擇，學生們在論壇後積極與講者們交流想法，把握能與行業翹楚學習的機會。