台北萬豪酒店感恩節與耶誕火雞、牛排禮籃開賣 11／10日前預訂九折

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻歲末感恩節及聖誕節商機，台北萬豪酒店自10月16日至12月22日推出兩款限量禮籃，包含連年熱銷的「經典火雞禮籃」每套4,980元，爐烤美國肋眼牛排禮籃」每組售價4,980元。凡11月10日前預訂並支付訂金即享九折優惠。

台北萬豪酒店「經典火雞禮籃」，主廚選用重達5至6公斤肉質肥美火雞，以檸檬、蒜、百里香、迷迭香等獨家配方浸漬上24小時入味，接著風乾一天後塗抹香濃奶油烘烤，將鮮美雞汁與油脂封存，皮酥肉嫩可口。品嚐時可以沾上道地的香濃火雞肉汁、酸甜解膩蔓越莓醬，口感層次更升級。禮籃搭配豐盛五件式西式佳餚，包含季節時蔬、法國麵包、洋芋泥、培根栗子玉米麵包、胡桃塔，適合四至六人享用。

「爐烤美國肋眼牛排禮籃」，精選重達50盎司、肉質軟嫩美國肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成，將甜美肉汁鎖在牛肉中。恰到好處的七分熟切面，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒及各色鮮蔬熬煮的紅酒醬與香濃磨菇醬，以及禮籃內澎湃五件式西式佳餚，十足過癮。聚餐美食輕鬆上桌，更添節慶濃郁氛圍。

台北萬豪酒店表示，感恩聖誕禮籃須三天前預訂並支付全額訂金，提領時段為11月15日至12月25日每日中午12時30分至下午4時30分，於台北萬豪酒店一樓Garden Kitchen提貨。恕不提供宅配服務。此商品不得與其他優惠或折扣併用。