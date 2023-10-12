《鋼鐵股》中鋼集團磁性材料 跨入多產業供應鏈

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【時報記者葉時安台北報導】國內最大的一貫作業鋼廠中鋼(2002)，除了為台灣各項基礎建設、產業發展與國防工業提供所需的鋼鐵材料外，亦落實循環經濟，致力提升鋼鐵製程副產品之附加價值。其中冷軋製程中的氧化鐵粉副產品，更是工業材料「鐵氧體磁性材料」的主要原料，力助中鋼集團另以磁性材料跨入電動車、車用充電樁、直流無刷馬達、低軌道衛星、無人機、雷達、通訊及半導體設備等多領域供應鏈。

中鋼煉鐵、煉鋼製程的副產品，包括煤焦油、高爐石、轉爐石皆可循環再利用，分別提供集團關係企業中鋼碳素、中聯資源進一步生產精緻化學品及營建材料，而冷軋製程中的氧化鐵粉副產品，更是工業材料「鐵氧體磁性材料」的主要原料，亦供應集團關係企業高科磁技加工製造成「軟磁材料」、「硬磁材料」及「旋磁材料」，力助中鋼集團另以磁性材料跨入電動車、車用充電樁、直流無刷馬達、低軌道衛星、無人機、雷達、通訊及半導體設備等多領域供應鏈。

「軟磁材料」主要分為錳鋅與鎳鋅軟磁鐵氧體，其中錳鋅軟磁用於信號傳輸、能量轉換及抗電磁干擾，而鎳鋅軟磁多做為功率電感元件及電磁屏蔽材料等電子產品。隨著電動車、無線充電、物聯網等新興領域發展，中鋼集團與國際知名大廠透過先期參與的方式，在電子產品設計初期即配合進行材料開發，整合配方、添加劑及燒結核心技術，已成功開發出國內第一代高特性寬溫低功率損耗錳鋅軟磁產品，並應用於電動車、車用充電樁、無線充電器等用途。

因應全球節能減碳趨勢，永磁式馬達已成為業界發展主流，使得硬磁鐵氧體磁粉/磁石之「硬磁材料」受到矚目。鋼鐵冷軋製程中的「氧化鐵粉」副產品本身即為「硬磁鐵氧體磁粉/磁石」產製所需之關鍵原材料，經中鋼多年技術能量的扎根擴展下，已可將氧化鐵進行高溫(火段)燒、研磨造粒、磁場成形、控氧燒結等程序，加工製成「高階鐵氧體磁粉與磁石」，並應用於節能直流無刷馬達、電動車、自動化系統設備等用途，使得相關應用產品更能展現出低能耗及高輸出效率的優勢。

另外，「旋磁材料」是磁性材料中技術難度最高的產品，主要應用於微波通訊，因其價格高，故成為磁性材料精緻化發展的重要方向。中鋼集團自96年即投入「旋磁材料」開發，「十年磨一劍」的多年耕耘及努力下，已與學界合作成功開發出國內首台「新式鐵磁共振儀」，成為台灣首家且唯一的旋磁材料供應廠商，並跨入低軌道衛星、無人機、雷達、通訊及半導體設備等多個產業鏈。

中鋼公司以鋼鐵生產為本業，歷經多角化發展，已成為擁有工程、工業材料、物流投資、綠能事業等5個事業板塊的集團事業體，也從原本的鋼鐵材料製造者，轉變成為多元材料的供應者。展望未來，中鋼將持續落實產業升級，材料先行的理念，提供台灣產業升級轉型所需要的關鍵材料，在磁性材料部分也將與客戶密切合作、持續精進、共創價值，為國內產業技術升級貢獻心力。