橙的第三季營收 登近5季新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

胎壓偵測器（TPMS）大廠橙的電子（4554）公布自結9月合併營收3,553萬元，年增37.71％，第三季合併營收0.95億元，年增15.79％，創近5季營收新高，但累計今年前三季合併營收2.5億元，年減15.32％。

橙的表示，第三季受惠歐、美地區客戶對於AM業務拉單力道，保持穩定攀升，持續擴大TPMS產品備貨需求，加上隨著中國商用車市景氣逐步回溫，同步帶動OEM業務主要客戶訂單出貨力道，皆是挹注第三季AM、OEM兩大業務營收表現，分別年增19.25％及10.80％，占整體營收比重，分別達69.18％及30.82％，助力公司整體產能稼動率站穩一定水準之上，為第三季營收繳出近5季新高記錄。

根據國際專業研究機構Global Industry Analysts, Inc報告，預估2022年全球輪胎壓力監測系統（TPMS）市場預計為151億美元，預估2030年將達到394億美元，每年年複合成長率達12.8％，有助於創造橙的整體業務良好發展條件。

橙的持續深化歐洲地區AM業務動能，完善布建當地自有業務團隊，以提供既有區域經銷商良好業務服務，並積極開發當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等直營客戶接單表現，以期創造整體AM業務良好正面效果挹注。

展望2023年第四季營運，橙的持審慎樂觀看法。目前旗下OEM業務客戶仍保持良好訂單備貨力道，且看好全球車市保有輛持續增加，及各國陸續公布法規強制安裝胎壓監測系統的推動下，憑藉橙的旗下TPMS系統產品車款覆蓋量，已超越千款，有助於提升「Orange」品牌接單表現。

此外，隨著公司戮力擴大AM業務歐洲地區直營客戶數，有望推升未來營運良好成長動能。