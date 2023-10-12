底牌亦是王牌 都廳大院二期市府特區開盤

三重二重疏洪道重劃區成為新北房市熱區的邏輯不難理解：因為這裡一次囊括水岸景觀、公園綠地、科技園區、行政中心與交通建設等重大利多，基地條件可說是百年一遇，但問題是眾上市建商插旗的「全明星板塊」，為何「都廳大院」一枝獨秀，領軍區域房市話題聲量與交易熱度？原因無非兩點獨特性：（1）它是唯一與新北市第二行政中心複合開發的超級住宅大案。（2）該案二期主攻新北市第二行政中心基地後方，擁有水岸景觀條件的基地，高比例戶型擁有永久棟距以及寬闊河面景觀，更是高端買方鎖定的目標，不過單單「水岸宅」並沒有辦法撐起身價，專家說如果集結三大優勢，包含「建設完善、近捷運站、交通機能佳」都能支撐房價，具備抗跌性！

「都廳大院」一期銷況表現不俗，緊接著要開盤登場的二期被形容為「底牌亦是王牌」，強打享有大漢溪水景，稀有中小坪數規劃，擁有遼闊的水岸景觀條件，更是建案中少數的「稀世珍寶」，過往同社區水岸宅與非水岸宅，轉手價差可能高達20-30%，甚至更高，對於選購水岸宅的住戶而言，能夠用相對超值的價格，就能擁有水岸景觀宅，百年難得一遇的利多條件，受到不少重視生活品質的客層購買。

都廳大院副主委徐瑞政表示，延著基隆河這樣的水岸第一排的大直豪宅，那基本上這個房價都已經站上200萬，在三重都廳大院，我們同樣具備有水景的條件，但是我們卻只要6字頭，更難得可貴的是，這邊是整個大台北地區三江交匯之處，也就是大漢溪、淡水河，跟新店溪，三江交匯之處，整個河域的面積是最廣闊的」。

三重二重疏洪道重劃內的1.7萬坪開發規模新北市政特區，有非常好的水岸景觀條件，區內享有2500坪的市府公園、鄰近424公頃的新北大都會公園，周邊生活機能與產業聚落完整，離台北市西區門戶計畫僅一橋之隔的距離，都廳大院未來營造出的水岸住宅價值與環境氛圍，媲美目前身價200萬的大直水岸。

從「都廳大院」創造三重房市話題，撐起三重房市半邊天的交易量來看，可以發現新北正在經歷一場無聲的、從新板到三重「城市價值轉移時代」，這五六年卡關在8、9字頭很久的新板特區，好不容易才有一兩案要突破三位數，但未來沒有大片素地可開發下，新板房價面臨天花板限制。相較下，新北第二行政中心落腳的三重新市府中心，將引領一場財富重新洗牌的大局，隔水岸與價格剛破百的新板、以及行情來到150萬起跳的西區門戶計畫台北雙子星遙望，形成黃金三角，三重新市府特區6字頭開盤，和未來三五年陸續登場的新案，為區域價值拉出很大的成長空間。

「都廳大院」現場銷售人員透露，區外客出手速度比三重本地客更快，因為在地客受限過往經驗，但沒有三重舊市區和新商圈概念的區外客更願意去看未來，對他們而言，挹注龐大建設投資的地方就是市中心、就值得買，新北市的未來在哪？這邊直接蓋一棟新北第二行政中心就是政府把答案給你抄了，「買房跟著政策建設走」，邏輯在於規劃的背後是政府投資，後續建成的學校、醫院、商場等配套，是優質的城市資源，房價對應的其實就是城市資源。