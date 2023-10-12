看好第三季GDP表現 陸專家：同比增速有望在4％以上

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大陸國家統計局下周將公布第三季宏觀經濟資料。大陸財經專家對相關數據保持樂觀，認為第三季GDP同比增速或在4％以上，同時也表明在一系列穩增長政策繼續顯效之下，中國大陸經濟呈現企穩回升趨勢，經濟內生增長動力持續增強。

大陸《證券日報》報導，民生銀行首席經濟學家溫彬稱，第三季經濟「低開高走」，7月受極端天氣等不利因素影響，多項宏觀資料不及預期。為應對經濟減速壓力，一攬子宏觀逆週期政策持續發力，包括降准、「降息」、支持民營經濟發展等，8月各項宏觀資料邊際回穩。當前經濟回暖的積極因素正在增多，預計第三季經濟增速將保持穩健。

在工業方面，中金公司研究部首席宏觀分析師張文朗表示，工業生產景氣改善，預計9月工業增加值同比增長4.3％。溫彬也認為，除製造業外，大宗商品價格回升將支撐採礦業生產，預計9月工業生產環比繼續加快，但由於去年同期基數升高，預計同比增速小幅回升到4.7％左右。

在消費方面，東方金誠首席宏觀分析師王青稱，第三季經濟修復動能轉強，背後主要驅動因素在於經濟本身存在自發修復動能。這在今年以來服務消費持續較快反彈中得到明顯體現。溫彬認為，考慮到去年同期基數下滑，預計9月社會消費品零售總額增速有望回升至5.5％左右。

張文朗表示，從主要商品來看，服務業擴張有所加快，其中零售業、郵政業商務活動指數較上月均有不同程度上升，顯示居民日常線上線下消費活動表現良好；汽車消費表現亮眼，9月1日至24日，乘用車市場零售同比去年同期增長13％；受大陸國內成品油價格連續上調影響，石油及制品類消費增長將加快；隨著地產優化政策加速出台，9月商品房成交環比改善。

此外，在投資方面，西部證券宏觀首席分析師邊泉水表明，8月底以來，房地產政策進一步優化。9月房地產建築業製造業採購經理人指數（PMI）回升，水泥價格有所企穩。同時，地方債發行節奏加快，積極的財政政策力度加大。預計9月固定資產投資單月同比增速繼續回升，前9個月累計同比增長3.1％。

王青還強調，第四季穩增長政策持續發力顯效，不能完全排除大陸央行進一步下調中期借貸便利（MLF）利率的可能。經濟修復動能有望進一步轉強，加之上年同期增速基數下沉，預計第四季度GDP同比有望達到5.5％，兩年平均增速也將進一步升至4.3％。