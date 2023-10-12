亞德客-KY 12日股價先漲後跌 仍守穩千元

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氣動元件大廠亞德客-KY 9月、第三季及前三季營收，不論以人民幣或新台幣計價，均創同期新高，今年營收及獲利有機會雙雙締造史上新高。11日股價大漲32元而重返千金行列，12日上漲5.0元而以1,015元開出，隨後獲利回吐賣壓湧現而跌破平盤，最低達992元，目前股價仍守穩千元以上。

亞德客9月合併營收人民幣5.91億元，年成長23.68％；折合新台幣計價近25.92億元，年增22.10％。第三季合併營收人民幣17.32億元，年增26％，以新台幣計價75.64億元，年成長24％。前三季合併營收人民幣51.16億元，年增幅14.38％，折合新台幣計價224.72億元，年成長13.45％，全面創同期新高。

亞德客指出，亞德客9月營收成長主因是太陽能及照明設備客戶需求增加；電子業8月起，出貨連續2個月雙位數成長，包裝機械及機床設備連續數個月兩位數成長。

亞德客財務長曹永祥表示，亞德客9月工作天數雖然比8月減少3天，9月接單金額大於出貨，9月日均出貨量優於8月，主因是中秋節至十一長假，客戶在9月最後一週拉貨，很難斷定9月營收有較高的成長，是客戶提前拉貨，不過仍可印證亞德客先前推估7、8兩月份應該是今年需求的底部。

曹永祥指出，近期國際油價上漲、美國聯準會（FED）很可能再升息，地緣政治有俄烏戰爭，以巴衝突等外在不利因素，未來仍需再觀察1、2個月，才能確認氣動元件需求呈現向上的趨勢。

曹永祥表示，中國政府6月至8月持續推出刺激經濟政策，並解除部分限制措施，近期大陸PMI指數也慢慢回升，預期大陸經濟可望再一個季度左右後，逐步回溫，應該不會急速復甦。