三星大廚客座台南安平亞果薈除夕圍爐宴 每桌39,800元起登頂台南圍爐宴桌價天花板

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雲品國際（2748）與亞果遊艇（7566）聯手打造的餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，將於2024年2月初試營運，在除夕夜圍爐宴將迎來首批消費者，當天並邀請蟬聯六年米其林三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強進駐客座，桌價每桌39,800元＋10％，創下了台南圍爐宴的新高價位。

此外，宴會廳安妃屈蒂（Amphitrite）亦開始受理婚宴接單，起桌價19,990元＋10％起，目前預售階段前50組首購的新人可享每桌17,990元＋10％起的優惠。

雲品國際總經理丁原偉表示，台南一直以來都有著美食之都的美譽，從2022年《米其林指南》首度將台南納入評鑑城市，即有27間美食店家獲得必比登推介，與17家米其林入選餐廳，共有44家入選，今年的《2023年米其林指南》共有 56 家餐廳入選，其中 36 家入選必比登推介、20 家則是米其林指南入選餐廳。台南在近400年的歷史與文化淬鍊之下，形成了多元豐富的飲食文化，台南擁有最多的是街頭家常美食與私房美食，雲品國際與亞果遊艇在台南安平成立的亞果薈，帶來的是米其林星級精緻粵菜，可供台南人與造訪台南的旅客們享受國際美食的同時，更能體驗具有文化深度、美食廣度的台南。

位於台南安平「亞果黃金會所」的亞果薈，將由蟬聯六屆米其林指南三星餐廳的頤宮中餐廳主廚陳偉強，掌杓中餐廳與宴會廳的除夕圍爐宴，獻上澎湃粵式年夜飯，位在一樓宴會廳與三樓餐廳小吃區的5人桌每桌19,800元＋10％、10人桌每桌39,800元＋10％，可享無限暢飲的新鮮果汁與白酒佐餐，限量共20桌，其中設有半開放式包廂2間，數量有限售完為止。在菜單規劃上，能品嘗到米其林雞粥燉海螺、中東六頭鮑扒鵝掌、秘製八寶鴨、紅蟳蒸米糕等料理，更設計了西式料理黃金鏟扒美式海鮮總匯，融合東方與西式料理在宴席中接續登場，讓台南的除夕圍爐年夜飯除了有米其林星級料理之外，更具獨一無二的餐飲體驗。

一樓及三樓的5間獨立包廂則推出米其林老饕除夕圍爐套餐，每位12,800元＋10％，人數4人即受理預定包廂，亦可享新鮮現榨果汁與義大利嚴選DOCG認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Barbera D'Asti聖莊紅酒與義大利DOC認證的ANTICO PODERE Del SANT'UFFIZIO Piemonte Chardonnay聖莊白酒無限暢飲。陳偉強主廚在菜單安排上，特別將頤宮中餐廳的經典料理油淋乳鴿、雞粥燉花膠、古法焗蟹蓋、中東吉品四頭鮑扒鵝掌、燕窩釀鳳翼、炸豆腐奶與百年腐竹薏米糖水設計入包廂中的圍爐年夜飯菜，百分之百將米其林三星餐廳的嚴選菜色原汁原味的傳遞到台南府城來。

亞果薈一樓中的安妃屈蒂（Amphitrite）宴會廳即日起亦開始受理婚宴預定，共五種價位，分別為每桌19,990元＋10％、每桌21,990元＋10％、每桌23,990元＋10％、每桌25,990元＋10％與每桌36,990元＋10％。目前開始受理預約2024年第一季婚宴與工商宴席，針對每桌19,990元＋10％的婚宴方案，更推出了前50組首購的新人可享每桌17,990元＋10％的限量優惠。

安妃屈蒂（Amphitrite）宴會菜單設計採用中式為主、西式為輔的宴席料理，結合經典、精緻與創意，甚至可嚐到米其林三星菜色，賓客足以完整體驗宴席料理的進化，亞果薈將能擴大並豐富台南地區的宴會餐飲市場。而宴會廳的空間可納200人，室內設計風格以典雅的祖母綠與奢華十足的金色為主軸，並運用金屬結構、長虹玻璃、大面積的原石石材，形成低調奢華的用色對比，是台南少見的宴會廳空間設計，也將掀起台南宴會設計全新風格與獨特體驗。