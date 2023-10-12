新北信義計畫區 都廳大院吸抗通膨買氣

市政府、媒體總部進駐、科技園區更新立體化，將為這塊新北信義計畫區帶來數萬個就業機會，讓區域住宅供不應求，加上三重區內實價登錄不少站上7字頭的個案，對比北市第一圈的新板特區房價站上8-9字頭，中永和區域7-8字頭，第二圈的新莊及土城房價6-7字頭，第三圈的泰山五股區域房價5-6字頭的市場行情下，開價6字頭的「都廳大院」相對超值，且擁有信義計畫區、新板特區所沒有的水岸景觀條件。

窗外的風景，決定房子的價值，水岸戶開窗擁覽壯闊的河畔自然巨幅風景，未來無論是出租或是轉售，都能擁有較好的保值抗跌性。未來區內有東森電視總部，還有對面一大片300公頃的新北科技園區，難得可貴的是，還有一個424公頃的新北大都會公園，在通膨壓力之下，搶進「房價凹陷區」，潛力無限。甲山林集團總經理張境在表示，新北新信義計畫區，就是有水岸的信義計畫區！面對通膨焦慮「買房自救」是市場共識，很多人都想賺夠了錢再去買，但越到後面越發現，房價漲這麼快，一下子自備首付縮水到只能買車庫，打敗你的不是跟著通膨飛漲房價，而是「回去再考慮」。張境在說，不要再猶豫了！你不買，別人搶著買，「都廳大院」現場買氣有高比例購屋族都帶有置產抗通膨的思維。

他指出，通膨對沒買房的人，跟有買房的人來說，代表著兩種截然不同的意義，對沒買房的人來說，通膨稀釋了它們的本金；對已經有買預售或者正在背負房貸的人來說，通膨帶來房價增長，等於是幫忙稀釋了債務，買房只有兩種結局，漲了你是贏家，不漲還是你家；不買房，漲了你是輸家，不漲你還是你家。

三重是新北市進入北市的第一環，地理優勢加上交通優勢，早期就是北漂族熱區。房地產專家表示：若是涵蓋高速公路、快速道路，更有九座橋與台北連結，無論是接軌士林、大同、台北車站、萬華都相當便利，加上房價與北市相比屬於低基期，部分區域價格差異是台北的1/2、1/3價，近年又因為重劃區發展、捷運交通建設、新北大都會公園整治，成為最愛的移民熱區。

「都廳大院」具有捷運宅、水岸宅、公園宅、市政特區宅等多重配套成熟的優越條件，坪數20至45坪，先嗇宮站到站就到家，更有一橋進北市的地段優勢，從環漢路可接新北環快及64快速道路12分鐘抵台北雙子星，大幅超越三重站與新莊進台北市近25-30分鐘的時間耗費；也可經由重新橋連接中興橋、忠孝橋、台北大橋，串連整個台北市，鄰近的公車站也有2、30線可通往南北。二期訴求萬坪的大台北都會公園水岸景觀，近距離享受長達24公里的環狀自行車步道與多個運動場地的親水岸公園生活。