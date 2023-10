以色列召開戰時內閣會議 決定「哈瑪斯命運」

【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)上週六突襲以色列,點燃新一波以巴衝突,以國總理尼坦雅胡昨天宣布,與在野黨黨魁甘茨(Benny Gantz)、國防部長葛朗特(Yoav Gallant)三人共同組成戰時內閣,以應付眼前的戰爭。臨時政府也首度召開會議,宣示團結之外,也矢言「摧毀哈瑪斯」。

綜合BBC、《以色列時報》報導,以色列戰時內閣11日成形,立刻召開第一次會議,商討接下來的作戰計畫。會後在記者會上,防長葛朗特坦言,哈瑪斯突襲是自二戰結束以來,猶太人遭遇過「最野蠻」的暴行,因此他誓言要將哈瑪斯「徹底從地表上抹去,不復存在,」讓下一代不用再經歷被屠殺的恐懼。

尼坦雅胡話說的更直白,指稱「每一個哈瑪斯成員都死定了」,將哈瑪斯比喻為「比伊斯蘭國(ISIS)更惡劣的敵人」,揭示下一步「以色列前線將全力奮戰,進攻已經開始了」。

曾擔任國防部長的在野黨黨魁甘茨也表示,以軍將採取「特別行動」,讓「未來所有以色列人都能獲得安全保障」,暗示哈瑪斯可能遭到集體殲滅。

早前美國總統拜登曾表明,要求以色列「務必遵守日內瓦公約」,也就是禁止虐殺戰俘,並保護戰時平民百姓。只是以色列已有超過1200人遇害,部分民眾和幼兒更是遭到斬首屠殺,以色列在接下來會如何挾優勢武力行動並維持人道,全球都在持續關注。

