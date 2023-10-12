以色列召開戰時內閣會議 決定「哈瑪斯命運」

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【中時新聞網 黃凡甄】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上週六突襲以色列，點燃新一波以巴衝突，以國總理尼坦雅胡昨天宣布，與在野黨黨魁甘茨（Benny Gantz）、國防部長葛朗特（Yoav Gallant）三人共同組成戰時內閣，以應付眼前的戰爭。臨時政府也首度召開會議，宣示團結之外，也矢言「摧毀哈瑪斯」。

綜合BBC、《以色列時報》報導，以色列戰時內閣11日成形，立刻召開第一次會議，商討接下來的作戰計畫。會後在記者會上，防長葛朗特坦言，哈瑪斯突襲是自二戰結束以來，猶太人遭遇過「最野蠻」的暴行，因此他誓言要將哈瑪斯「徹底從地表上抹去，不復存在，」讓下一代不用再經歷被屠殺的恐懼。

尼坦雅胡話說的更直白，指稱「每一個哈瑪斯成員都死定了」，將哈瑪斯比喻為「比伊斯蘭國（ISIS）更惡劣的敵人」，揭示下一步「以色列前線將全力奮戰，進攻已經開始了」。

曾擔任國防部長的在野黨黨魁甘茨也表示，以軍將採取「特別行動」，讓「未來所有以色列人都能獲得安全保障」，暗示哈瑪斯可能遭到集體殲滅。

早前美國總統拜登曾表明，要求以色列「務必遵守日內瓦公約」，也就是禁止虐殺戰俘，並保護戰時平民百姓。只是以色列已有超過1200人遇害，部分民眾和幼兒更是遭到斬首屠殺，以色列在接下來會如何挾優勢武力行動並維持人道，全球都在持續關注。

文章來源：Gallant vows to ‘wipe Hamas from earth,’ after ‘the worst terror attack’ in history

文章來源：Every Hamas member is a dead man, Netanyahu says