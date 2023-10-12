《類股》9月五大NB組裝廠出貨量月增年減 廣達營收殺出程咬金

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【時報記者任珮云台北報導】受俄烏戰爭、高通膨等負面因素影響，今年NB/PC出貨不強，但受惠存貨調整告一段落，下半年有補庫存需求，年衰退幅度縮減。

據統計，2023年9月五大組裝廠筆電出貨1248萬台，月增7%、年減3%；3Q出貨量3500萬台，季增6.5%、年減26%，預估達成率108%，優於預期。

AI伺服器則受到GPU供貨吃緊影響，9月份出貨量並未較8月明顯跳升，其中，廣達營收未如預期，就讓投資人顯得特別失望，9月廣達營收僅有982億元，相較上個月和去年同期的千億營收，明顯減少。

法人指出，展望4Q，AI伺服器待HGX缺料舒緩後將開始放量出貨。廣達短期股價恐受AI伺服器營收不如預期影響，但廣達整體AI需求仍不變，僅是出貨遞延使月營收受到影響，仍維持買進。

廣達(2382)9月合併營收約新台幣982.58億元，月減3.1%，年減18.6%；今年前3季累計營收9543.24億元，較去年同期減少16.4%。廣達9月筆記型電腦出貨470萬台，月增10萬台，略優於預期；第3季筆電出貨1310萬台，季增約4%，年減16%。

仁寶(2324)9月合併營收達851.31億元，月增4.2%，年減18.6%；今年前3季累計營收7050.44億元，較去年同期減少14.5%。仁寶9月筆電出貨310萬台，月增20萬台；第3季筆電出貨930萬台，季增6.9%，與去年同期持平，優於原本預期。

和碩(4938)9月合併營收約1328.28億元，月增48.66%，年增3.08%，睽違4個月後重返千億元大關；今年前3季累計營收9146.11億元，年減4.68%。和碩9月筆電出貨85萬至90萬台，接近8月出貨90萬台的水準；第3季筆電出貨245萬至255萬台，優於第2季出貨200萬至210萬台。