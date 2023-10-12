路博邁：以巴戰爭為油價帶來尾部風險

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路博邁表示，以巴戰爭可能為能源市場的動態有產生巨大變化。

路博邁資深投資組合經理人Hakan Kaya表示，在以巴戰爭發生之前，沙烏地阿拉伯和以色列之間正在進行關係正常化的談判，原是能源市場關鍵焦點，因為它們對石油生產的潛在影響。據報導，沙烏地阿拉伯表示，如果原油價格維持高位，則願意提高石油產量。因為任何沙烏地阿拉伯產量的增加都可能有助於緩解高油價，這是由美國斡旋的一項複雜協議的一部分。

然而，最近的攻擊嚴重地改變了這些動態。Hakan Kaya說，不斷升級的衝突可能降低了沙烏地阿拉伯與以色列關係近期正常化的可能性。這可能會影響沙烏地阿拉伯的石油生產計畫，導致他們將目前的減產計畫延長更久，進一步耗盡原本就低水位的全球石油庫存。

全球能源市場的另一個重要參與者伊朗也可能面臨美國政策的重大轉變。Hakan Kaya表示，在襲擊發生之前，美國對伊朗採取了較為溫和的態度，使其石油產量接近2018年之前的水準。然而，鑑於最近發生的事件以及伊朗對哈馬斯的支持，美國可能會採取更嚴厲的立場，這可能導致伊朗石油供應減少。

這些事態發展凸顯了地緣政治不確定性所帶來的實際和潛在有害風險。Hakan Kaya說，油價持續走高可能會推高通貨膨脹，進而影響股票和債券。在這個不確定的時期，對地緣政治事件敏感的資產可以作為潛在的避險工具，特別是，與地緣政治有內在關聯的能源產業可望提供機會。

也就是說，近期事件的影響才剛開始顯現，路博邁表示，未來幾周正密切關注大宗商品以及更廣泛的金融市場和經濟的潛在發展方向和影響性。