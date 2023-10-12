西門子EDA 獲台積電多項製程認證

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西門子數位化工業軟體與台積電深化合作，展開一系列新技術認證與協作，近期多項西門子EDA產品成功獲得台積電的最新製程技術認證。包括Calibre工具、Aprisa佈局與佈線解決方案及Calibre 3D STACK。台積電設計基礎架構管理部門負責人 Dan Kochpatcharin 表示，雙方於設計生態系統夥伴攜手合作，發揮台積電先進製程技術的強大效能和功耗優勢，幫助客戶持續實現技術創新。

西門子指出，用於積體電路（IC）驗證 sign-off的 Calibre nmPlatform 工具已成功獲得台積電N2製程認證，為早期採用台積電N2製程的廠商提供全面支援。

台積電同時對用於電晶體層級電遷移（EM）與 IR 壓降（IR sign-off）的西門子 mPower 類比軟體進行 N4P 製程認證，雙方共同客戶現可以運用 mPower 獨有的 EM／IR sign-off 解決方案進行下一代的類比或射頻（RF）設計。

另外，數款西門子3D IC解決方案也在台積電 3DFabric 技術認證方面取得進展。台積電已對西門子 Calibre 3DSTACK 軟體進行3Dblox 2.0認證，用於實體分析與電路驗證，包括支援小晶片間的 DRC 和 LVS 檢查，滿足台積電 3DFabric 技術的相關要求。

西門子數位化工業軟體 IC-EDA 執行副總裁 Joe Sawicki 表示，台積電的創新速度令人驚嘆。針對台積電最新的製程持續最佳化西門子EDA解決方案，讓雙方共同客戶從中受益，滿足客戶快速變化的市場和業務需求。