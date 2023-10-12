中悦新豪宅「HLA‧悦」上樑大典 青埔頂級豪宅更上層樓

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中悦建設機構深耕桃園豪宅30多年，此次在青埔特區推出住宅案「HLA．悦」，集中悦時尚奢華新觀念於一身，敬獻中悅家族。這是中悦豪宅史上極其稀有的尊貴大案，公開以來一直是市場高度關注的焦點話題。中悦堅持要把最好的價值，留給最重要的人，只有中悦家族，才能享有「HLA．悦」最特別的回饋尊禮，並於日前舉行上樑大典，意義非凡！

中悦多年來參研倫敦、紐約當代豪宅規劃，深知將最佳視野留給客廳的重要，所以「HLA．悦」客廳採270度環幕窗景設計，展現豪宅生活最奢華的尺度，此案也是中悦在青埔第一個百坪住宅社區。「HLA．悦」規劃地上31層鋼骨地標摩天大樓，是青埔最高的地標豪宅，享受至高無上的絕佳視野。由於立於最好地段，且有最好的設計理念，此次特別禮聘設計台北文華東方酒店的HLA國際團隊參與設計，HLA在台灣有文華苑和文華東方酒店，國外業績大多在中東地區打造皇家宮殿、豪宅、遊艇、渡假村和六星級飯店，對於高級住家相當了解，是中悦建設邁向國際化、現代化重要的指標個案之一。

「HLA．悦」全棟ARTDECO建築，1樓設計圓形大廳兼會館，公設有輕食餐廳、咖啡廳、健身房、宴會廳、KTV、閱覽室、室內銀銅離子泳池、SPA區、瑜珈教室等，住家單層雙併，室內樓高3米6。中悦機構在青埔「HLA．悦」與即將推出的「HLV．栢」，兩基地面積超過5,800坪，雙基地同步規畫，分期開發，前者135坪產品敬獻中悦家族，後者規劃以75坪為主的新時代產品，目前尚未公開。從兩塊基地投入的心力與成果，再次見證中悦大基地開發的實力與魄力。

基地鄰近機場捷運A19站，周邊有美術館特區、青塘園、桃園棒球場、會展中心，集休閒、國際、藝術於一身，是青埔最適合居住的富豪特區，與青埔A18站前站後的繁華共榮生輝，將城市多元資源濃縮在一起，綠意、生態、休閒、運動、繁華合在一起，在台灣實屬難能可貴。

中悦深耕富豪群，從古典到現代，從尊貴到時尚，粉絲已經從一代延伸至二代，龐大的家族陣容，展現了另一種台灣的精神與驕傲。很多中悦家族們都說，中悦蓋的房子，有責任、有品味，而且跟著時代在進步，看得到中悦努力與價值，跟著中悦就對了。