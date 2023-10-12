老公走了遺7千萬 兒這動作她1毛拿不到關鍵曝

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【中時新聞網 吳美觀】一個錯誤觀念，錯失數千萬！一名太太在老公過世後，處理遺產稅申報時，主張有7000萬夫妻剩餘財產，儘管國稅局同意抵扣，但因繼子一個主張，讓她拿不到錢。對此，律師蘇家宏表示，夫妻剩餘財產差額分配「請求權」，民法規定要在2年內請求，他感嘆，一個法律觀念錯誤，少了幾千萬，也提醒大家「稅歸稅，權歸權」別混為一談。

恩典法律事務所創辦人蘇家宏在臉書分享一個案例，指出有位企業主過世後，名下有不動產、企業、債券、海外資產等，繼承人有前妻所生的子女，還有第二任妻子（下稱：後媽）與子女。

蘇家宏表示，因為企業主財產狀況很複雜，後媽在滿6個月遺產稅申報期間後，再延長3個月的最後幾天才申報，而前後花了1年多時間才核定應納遺產稅額。

「由於企業家沒有留下遺囑，在繳完遺產稅後，繼承人對於遺產分配都沒有共識。」

蘇家宏說，後媽對繼子起訴主張「夫妻剩餘財產差額分配請求權」7000萬元，但繼子主張時效消滅，因為主張夫妻剩餘財產差額分配「請求權」要在2年內請求，後媽在父親過世4年多後才起訴請求，所以請求權時效消滅，就算以繳納遺產稅作為計算時間點，也超過2年。

蘇家宏指出，即使後媽強調，在國稅局申報遺產稅的時候有主張，最後法院判決後媽敗訴，因為國稅局是稅務申報，但是民法請求權必須要在民法規定時效內請求、起訴，否則不生中斷時效的效力。

這案例讓蘇家宏不禁感嘆，一個法律觀念錯誤，少了幾千萬，並提醒民眾「稅歸稅，權歸權」別混為一談。