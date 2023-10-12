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大社華麗轉身 最大造鎮計畫坐收產業利多

德旺大社造鎮 擁出租增值雙贏優勢

  • 工商時報 王妙琴
大社位於S廊帶計畫核心，串連南北科技產業，同時緊鄰仁武航太園區，坐收產業進駐發展利多。圖/業者提供
大社位於S廊帶計畫核心，串連南北科技產業，同時緊鄰仁武航太園區，坐收產業進駐發展利多。圖/業者提供

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隨著半導體產業搶進高雄，位於S廊帶計畫核心的大社，除了有國巨加碼投資、日月光K27廠完工啟用，還將有航太園區與台積電設廠帶來龐大的發展利多，而德旺建設慧眼獨具，於大社推出最大且唯一的造鎮計畫，期期迅速完銷，目前最新推案已到第九期，可見產業進駐為當地奠定剛性需求，不僅推升房價，更帶動新一波房市熱潮。

乘著政府推動產業發展，大社已一改過往重工業風貌，取得代之的是產業全面提升，除了半導體產業加碼投資，近鄰的航太園區也陸續動工中，未來天正國際、元山科技、駐龍科技等企業進駐後，預計將創造242億產值與6,300個工作機會。而大社當地房屋買盤除了產業就業人口，還有投資性買氣，尤其居住區域集中、少有二手房屋釋出，因此當地房價年年上漲，平均有5~10%的漲幅，今年每坪房價更是破了25萬。

「皇家旺博市9」擁豐富生活機能與完整教育學區，而且緊鄰6所大專院校，自住、出租皆有絕佳優勢。圖/業者提供
「皇家旺博市9」擁豐富生活機能與完整教育學區，而且緊鄰6所大專院校，自住、出租皆有絕佳優勢。圖/業者提供

大社生活與文教機能完備，以中山路為市心，匯集美食商店、生鮮超市等採買需求，周遭區域如義大世界、燕巢商圈、楠梓小港等地也因緊鄰兩座交流道，南來北往非常便捷，此外大社更是高雄大學城軸心，包括義守大學、高雄師範大學等6所大專院校環繞，未來中山大學醫學院校舍完工後，將再度推升租房需求，因此「皇家旺博市9」除了適合自住，還具備產業進駐帶來的增值潛力，更有強大的租賃市場支撐。

德旺建設於大社推出千坪造鎮計畫，規劃透天與華廈產品，期期完銷售罄，儼然是當地最具人氣的建案首選。圖/業者提供
德旺建設於大社推出千坪造鎮計畫，規劃透天與華廈產品，期期完銷售罄，儼然是當地最具人氣的建案首選。圖/業者提供

深耕高雄數十年的德旺建設，於10米寬的民生路推出造鎮計畫，透天、華廈比鄰而居，成為大社最具人氣的居住聚落，其中華廈規劃2-3房，且公設比較大樓產品低，大約落在24~27%，提供更大的室內實際使用面積，而嶄新且整齊的社區環境，結合夜晚燈光計畫將點亮整個街廓，帶給住戶有別於一般市容的明亮樣貌。

大社都市計畫預計新增滯洪池用池，除了日常防汛，還有休憩廊帶與草坪活動區。圖/業者提供
大社都市計畫預計新增滯洪池用池，除了日常防汛，還有休憩廊帶與草坪活動區。圖/業者提供

德旺建設於大社推出最新力作「皇家旺博市9」將規劃地上6、7層華廈各1棟以及12戶4樓半透天產品，基地正對都市計畫的滯洪池預定地，結合運動休閒的綠意造景，未來從家中窗戶看出去將會是一望無際的綠地景觀，無疑是高CP值首購、投資選擇。

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