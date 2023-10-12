「風華雙城匯」好評熱銷 今日提前開工

機捷行動效應明顯，台北國門第一圈價值展現，「風華雙城匯」以A2捷運三重站的優勢生活圈，全面驚豔各界目光！早鳥卡位席次一釋出，即受好評熱銷不斷，從地段、環境到建築規劃內涵，皆深得台北客喜愛，為了讓所有已購客能更早住進優質的「風華雙城匯」，建商於今日提前開工，只為讓所有渴望期待，能擁有最大的保障與安心。
由億德建設用心規劃的「風華雙城匯」立地三重站，不只掌握了機捷、新蘆線與淡水線的三捷行動效率，更以輕鬆一橋之隔，就能擁抱台北與三重雙城大版圖，日常生活圈更是從京站、西門町到未來三重Citylink、集美商圈一口氣快速連接；此外，「風華雙城匯」更位處優質寧靜居境，收納集美雙語明星學區，鄰近大都會水岸公園的奢華綠金。從價值到生活，從前景到日常，「風華雙城匯」都能一次到位，難得可貴。
鄰近A2捷運三重站，十五分鐘美好日常生活圈，規劃純住宅，17-26坪難得精緻坪數，高3米6與平面車位，也因如此優越地理條件，「風華雙城匯」虹吸許多台北客層指定入手，目前兩房已成功銷售七成，而三房產品詢問度也相繼提升，吸引大量懂生活的客層進一步了解，進而熱烈出手。「風華雙城匯」，為了回應珍稀好地段，也用極度卓越的產品規劃，只為帶給消費者更好的選擇。零店面、純住宅的珍稀好宅樣式，且建築特別退縮，留下豐厚植栽空間，除了帶來愜意綠意，也讓城市裡難得的清朗微風能在建築之間自在流轉，保留適切棟距，讓室內藏風納氣，寬心餘裕。
十大購屋保證，更是億德建設「風華雙城匯」要獻給購屋者最大的心意，從按圖施工、建築結構、產權區分、屋況品質、防水保固等，皆讓所有客戶感動，買房最大的靠山，是億德建設一路堅持，業績作品亦有口皆碑。