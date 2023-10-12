明年長照預算創新高 衛福部長照基金逾828億

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根據行政院拍板明年度預算，在長照與少子女化預算雙創新高，而衛福部在長照預算共編列超過834.6億，少子女化相關經費則有380.2億左右，整體而言，衛福部明年度編列3,404億6,803萬9千元，針對六大核心戰略產業推動方案則編列逾15億。

立法院社會福利及衛環委員會今（12）日審查衛生福利部主管2024年度預算案。針對長照政策，明年度中央各部會編列875億8,500萬1千元，而主管長照業務的衛福部，更是佔整體預算大宗，共編列834億6,324萬9千元，包含長照服務發展基金828億1,820萬8千元、醫療藥品基金1,704萬1千元、前瞻基礎建設計畫特別預算6億2,800萬元，較2023年度增加224億365萬7千元，約36.7％，包含積極佈建長照資源及提升照顧量能等。

少子女化預算用途方面，中央相關經費編列1,080億，3,841萬9千元，加上非營業特種基金116億817萬2千元，以及前瞻基礎建設計畫特別預算4億4,305萬元，共合計380億2,989萬3千元，較2023年度增加67億62萬8千元，約21.4％，包含擴大公共化托育量等主要項目。

至於六大核心戰略產業推動方向相關經費則編列220億8,391萬3千元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算76億9,645萬6千元、營業與非營業特種基金編列26億8,433萬9千元，共計324億6,470萬8千元，其中衛福部公務預算編15億1,861萬1千元，較2023年增加4億88萬5千元，約35.9％，主要辦理健保大數據及健康智慧雲應用、辦理健康大數據永續平台、辦理戰略藥物緊急應變與智慧預警加值計畫等。

新南向政策方面，衛福部主管預算編列1億9,240萬4千元，較2023年度減少847萬7千元，約4.2％，主要辦理醫國醫中心為核心的「醫療新南向＋Ｎ」策略、一位領域「軟實力連結」、醫衛領域供應鏈連結、區域市場連結、後疫情時代醫衛領域人與人連結、優化一位領域資源整合與協調平台。