鴻海：Lordstown破產 是管理階層拙劣與錯誤決策導致

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鴻海持續與轉投資的美國商用電動輕型卡車供應商Lordstown Motors法律攻防，鴻海6日向美國德拉瓦州法院遞狀抗辯指出，Lordstown破產是管理階層錯誤商業決策與拙劣的經營能力導致。

Lordstown先前聲稱與鴻海之間投資協議面臨危機，6月下旬提訟指控鴻海詐欺背棄履行承諾，Lordstown同時也向美國德拉瓦州（Delaware）破產法庭遞交破產相關文件，進行資產價值重估，Lordstown與鴻海雙方進入法律攻防階段。

根據記者今天取得鴻海在10月6日向德拉瓦州法院遞狀抗辯的內容，鴻海首次對外反駁Lordstown提告。鴻海主張，Lordstown指控鴻海「不正當行為」導致破產，是完全不正確與事實不符。鴻海在異議書中強調，Lordstown破產是管理階層不當，且無法獲得市場投資人信任導致。

鴻海認為，Lordstown經營不善，進入破產重組程序，主要是管理團隊本身的錯誤商業決策與拙劣經營能力，並非鴻海導致。

鴻海主張，Lordstown不應將破產歸咎鴻海而規避責任，Lordstown的重組計劃，是假借重組之名，進行清算之實。

同時鴻海也要求，自身所持有的Lordstown股份資產，應由一般法院審理，不應透過破產程序，來剝奪鴻海透過正當法律程序（Due Process）保護以及合法的剩餘資產分配順位。

鴻海董事長劉揚偉曾在9月上旬土城總部中元普渡儀式後接受採訪表示，靜待美國司法法院判決結果，希望由法院來決定，什麼是一個合法的分配。他說，「這不是Lordstown說了算，也不是鴻海說了算」。

鴻海集團先前正式取得Lordstown在美國俄亥俄州生產和裝配廠，確立在北美電動車生產基地。去年5月，鴻海完成俄亥俄州資產購買協議後，開始在俄亥俄州工廠展開電動車製造業務。