台塑四寶Q3獲利大轉機該買？法人這樣評估

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台塑四寶公布23Q3自結營業額及損益。23Q3在油價上漲帶動下，下游需求略有增溫，加上庫存漲價利益的挹注，台塑四寶23Q3獲利較23Q2顯著改善。由於石化產品報價漲勢已趨緩，23Q4庫存漲價利益不再，預期營運表現將較23Q3呈現衰退。中長期而言，油價高檔對於輕油進料廠商較不利競爭力表現，中、美市場產能的開出將導致營運成長動能受限。

台塑四寶公布23Q3自結營業額及損益。營收方面，台塑四寶23Q3 QoQ普遍呈現正增長；營業利益方面，四寶本業營運皆較上季由虧轉盈；稅後獲利方面，受惠於油價上漲帶動下游需求回溫，加上存貨漲價利益，四寶稅後獲利皆較23Q2好轉。

台塑：23Q3營收QoQ+4.8%，主因銷量增加所致，售價則是受到中美產能衝擊呈現走跌；營業利益QoQ由虧轉盈，主因原料乙烯、丙烯價格下跌，導致產品利差擴大所致；業外方面，轉投資收益較上季增加59億元，主要來自於台塑美國、台塑化獲利貢獻皆較上季好轉，另現金股利收入及匯兌利益則分別認列4.1億元及4.9億元，整體23Q3稅後獲利66億元，QoQ+450%，單季稅後EPS 1.05元。

南亞：23Q3營收QoQ+5.5%，電子材料產品受惠產業鏈庫存水準逐漸正常化，相關產品接單順利，另油價上漲推升產品售價等因素，皆為營收增加主因。營業利益由虧轉盈，主要受惠於化工相關產品利差改善、電子材料產品營運增溫所致。業外方面，轉投資台塑化貢獻增加、認列的南亞科虧損較上季略增，另現金股利收入較上季減少。整體南亞23Q3稅後獲利43.6億元，QoQ+363.8%，單季稅後EPS 0.55元。

台化：23Q3營收QoQ+15.5%，主因ARO-3廠、SM-3廠於23Q2安排定檢，23Q3已恢復正常生產，加上油價上漲帶動下游客戶回補庫存、銷量有所回溫所致。營業利益較上季由虧轉盈，主要受惠於產銷量增加、以及產品利差改善；業外方面，台塑化貢獻皆較上季增加，而現金股利則較上季減少。台化23Q3稅後獲利74.9億元，稅後EPS 1.28元。

台塑化：23Q3營收QoQ+20.9%。其中煉油事業營業額QoQ+26.6%，因國際油價上漲導致油品售價較上季提高，銷量亦較上季有所增長；烯烴事業營業額QoQ-0.9%，因烯烴三廠定檢，產能利用率較上季下滑，產品平均售價則與上季相當。營業利益較前季由虧轉盈，主因國際油價上漲產生存貨利益、以及產品利差改善所致；整體而言，公司單季稅後獲利171.6億元，稅後EPS 1.81元。

產品報價漲勢趨緩，庫存漲價利益不再，23Q4營運將再度承壓：

綜上所述，23Q3在油價上漲帶動下，下游需求略有增溫，加上庫存漲價利益的挹注，台塑四寶23Q3獲利較23Q2顯著改善。

展望後市，中國需求續減空間有限，然復甦程度仍存在不確定性，然在原料價格支撐下，預期23Q4營收有望略高於23Q3；此外，由於石化產品報價漲勢已趨緩，23Q4庫存漲價利益不再，預期營運表現將較23Q3呈現衰退。中長期而言，油價高檔對於輕油進料廠商而言較不利競爭力表現，中美市場產能的開出將導致營運成長動能受限。