不只中國恒大 全球爛尾樓遍地開花

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疫情過後，原本期待的是欣欣向榮，沒想到迎來的卻是經濟復甦不如預期，特別是在具火車頭指標的房地產業率先連環爆，不只是大陸有恒大、碧桂園引起的風暴，房地產危機似乎已在亞洲、歐洲、美國蔓延開來，包括越南、德國、瑞典、美國不動產市場也陷入泥沼。 經濟前景不明、通膨、升息等黑天鵝，都對全球房地產市場造成衝擊，不動產開發商要如何度過此波景氣寒冬，各國政府恐怕也嚴陣以待。

一波未平一波又起 大陸房企頻「爆雷」

中國恒大9月28日公告，公司執行董事及董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。此前，恒大集團的多名高管已遭警方調查。這似乎意味著，自2021年開始「爆雷」、外界稱之「大到不能倒」的中國恒大，大陸官方對許家印主導的債務重整已失去耐心，打算要有進一步的動作了。

許家印掘起於2000年初大陸地産的黃金期，透過高槓桿操作，搭上政策的順風車瞬間膨脹，恒大成為中國第一大房企，許家印也在2017年成為中國首富，期間恒大並跨足汽車、體育、金融、文旅、健康等多個領域，但其中賠錢的多，賺錢的少，財務的窟窿愈來愈大。

然在此同時，大陸官方開始發出「房住不炒」的訊息，2020年的「三條紅線」更代表對樓市的強力監管。2021年，先傳出恒大的供應商票券逾期無法兌付，之後恒大釋出的理财産品也暫停兌付，再加上幾筆境外債的違約，恒大的財務問題浮上檯面，而恒大也在該年年底成立「中國恒大集團風險化解委員會」，開啟了漫長的債務重組過程。

中國恒大8月公布財報，今年上半年，中國恒大營收為人民幣（下同）1,281.81億元，年增43.57％，但淨虧損來到392.5億元。截至今年6月底，中國恒大總計負債2兆3,882億元，雖然較去年底的2兆4,374.1億元略微減少2％、492億元，然資不抵債情況繼續惡化，權益虧損為6442.03億元，較去年底擴大7.5％。

根據大陸媒體估算，中國恒大在各地的爛尾樓項目超過1,300件，其中江蘇、廣東等省份都超過百件，爛尾樓數量已經達到162萬套，涉及600萬業主。

恒大還沒落幕，另一間指標性房企碧桂園跟著爆雷。首先，碧桂園2022年的財報出現15年來首度盈轉虧，虧損額達人民幣（下同）60.52億元，每股虧損0.26元，2021年同期則賺267.97億元。

今年8月，碧桂園先是坦承付不出兩筆合計2,250萬美元的債券利息，進入30日寬限期，隔沒幾天再發布通告稱旗下11檔境內債券14日起停牌，引發市場恐慌。同時碧桂園並預告今年上半年的淨虧損可能介於約人民幣450億～550億元之間。

在稍後公布的上半年財報，碧桂園2023年上半年虧損金額約489.32億元。截至6月底，碧桂園的流動負債為1.19兆元，非流動性負債為1,738.86億元，合計約1.36兆元。

碧桂園10月10日於港交所發出公告，稱該公司尚未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項，也預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務。

根據第一財經統計，今年上半年大陸至少有48家房企陷入虧損，具有國資背景的房企遠洋集團虧損總額達到186.18億元，虧損額超過10億元的房企有首開股份、時代中國、金科股份等，虧損破億元的有金融街、中交地產、中南建設等。很大程度上反映出眾多民營房企深陷泥沼的現實。

為了拯救房地產業，大陸官方推出多項振興措施，人行在去年11月公布「16條樓市支持政策」，要求金融機構對房地產行業展開全面支持，包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排，今年7月又進一步宣布適用期限延長至明年底，對於資金緊缺的房企可謂是及時雨。

在需求端，大陸各地政府今年以來紛紛鬆綁限貸、限購等調控措施，希望刺激房市買氣，但截至目前效果有限，房市並未如預期復甦，可能繼續影響碧桂園等房企的業績表現。

香港首富李嘉誠創辦的長江實業，今年8月以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，市場消息顯示，認購登記以3.8萬創下香港新房之最，以首輪銷售626戶計算，超額認購約60倍。

然此舉引來多方揣測，有人認為可能是建案前方的魚市場拆除重建，未來恐擋住「親海駅II」海景，趁現在低價出售，另一派則提到，或許是長實認為房地產投報率不如其他項目，想回收資金，才會一口氣打7折出售房產，甚至可能透過此舉替未來市場動盪做準備。

從經濟火車頭 變成失速列車的越南房地產業

越南的房地產市場因為總體經濟下行面臨重大危機。綜合媒體報導，受到央行升息、融資困難、政府反貪措施、企業債券到期的還款壓力等因素影響，已經有超過1,200個建案暫停開發，合計價值超過800兆越南盾（約新台幣1.05兆元）。在越南63個行政省城中，平均每個城市有20個地產開發案暫時停工，指標大城市如河內與胡志明市，分別傳出有400個和300個建案停工。

胡志明市的一家房地產公司表示，由於面臨資金斷鏈，不得不把手中的建案以低於市場行情價的6成出售，但就怕連賠本賣都乏人問津。越南不動產協會說，龐大資源遭到凍結，不知道這場危機會維持多久，這些被中止的建案不但無法為社會創造附加價值，反而會帶來許多負面後果。

越南媒體VnExpress報導，今年上半年越南房地產行業停業數量大增40％，是17個行業中增速最高。越南計劃投資部統計資料顯示，上半年有10萬家房地產相關業者倒閉，平均每個月有1.66萬家關門。

越南房地產經紀人協會指出，當地房仲業正陷入困境，超過95％業者裁員，許多房地產經紀公司為維持生計，被迫出售汽車等資產，以及裁員減薪。SGO Homes房地產投資開發總經理Le Dinh Chung透露，北方70-80％的房仲公司永久或暫時關閉，其他房仲公司也縮小規模約80-90％。

每天1家地產開發商破產 德國總理出面也難解

法新社報導，有位德國民眾2年前在德國首都柏林買了一間預售屋，但房子還沒蓋完，建商Project Immobilien就宣告破產，這種情況在德國也只是冰山的一角。

綜合媒體報導，近期多家德國開發商陸續申請破產，包括位在杜塞道夫的3家公司Gerch、Centrum Group和Development Partner，以及位在慕尼黑的Euroboden和紐倫堡的 Project Immobilien Gruppe等；光是今年前4個月，就有437家建築公司聲請破產，和2022年同期暴增20％；而去年聲請資不抵債的開發商家數，比前12個月更是暴增一倍。

德國最大房地產集團Vonovia第二季財報虧損約20億歐元，並減記資產30億歐元，目前的股價約是2021年高點的1/3，Stifel的分析師將Vonovia的評級從「持有」下調至「出售」，該公司日前宣布決定暫緩6萬戶開發計畫，另一家aroundtown也宣布對其房地產投資組合大幅減記。

德國經濟研究機構Ifo Institute調查顯示，德國8月有40.3%的建築公司稱銷售量下滑，1/5的開發商通報取消建案，11.9%的建商面臨融資困難，都創下30年來最高紀錄。房地產諮詢公司JLL的數據指出，今年上半年房市交易年減59％。德國官方公布今年第一季房價下跌了6.8％，第二季房價更出現創紀錄的跌幅來到年減9.9％、季減1.5％，創2000年開始有統計以來最大年跌幅。

事實上，德國多年來的空前低利率，加上消費者需求強勁，曾刺激德國房市的新建案與投資繁榮，但受到烏俄戰爭爆發導致物價飆漲，迫使歐洲中央銀行（ECB）積極升息以抑制通貨膨脹、造成房貸利率飆升，進而導致房價下跌、建案利潤萎縮，也進一步加劇德國當地建商承受原物料成本上漲的壓力。

德國智庫基爾世界經濟研究所所長舒拉里克（Moritz Schularick）說，我們正處於10~15年房地產繁榮的尾聲，他透露，現在每天都有一家房地產開發商破產。Ifo研究所所長福斯特 （Clemens Fuest）稱，隨著德國利率迅速飆升，很多建案已經無法獲利，目前住宅需求正在崩潰。

為此，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）與房地產業界領袖舉行高峰會研商對策，會後並宣布數項提振房市措施，為保障民眾有能力購屋，政府將在2027年前提供450億歐元的救助計畫；暫緩實施EH40節能標準；以及投入4.8億歐元預算推動在未來兩年內將閒置的辦公樓房和商店，改建為23.5萬套的新公寓等。

成也利率 敗也利率 瑞典房市陷困境

北歐的瑞典長期以來利率均維持在低水位，自2009年2月起央行的基準利率均在2％以下，而為了防止經濟陷入通縮，2009年2月起更成為全球率先採行負利率的國家之一，寬鬆的貸幣政策，加上疫情期間在家工作推升了房屋的需求，以及租賃市場的缺乏等因素，促成了房地產市場的多頭走勢。

綜合媒體報導，過去20年間瑞典的房價大漲了250％，遠超過薪資漲幅，房貸總額成長了起過450％，瑞典央行也將購買房貸債券當成寬鬆貨幣手段，自2020年 4月至2022年 3月，瑞典房市指數大漲 27％。然而，這一切隨著通膨的飆升，及隨之而來的升息，房地產市場陷入180度的翻轉。

瑞典央行將利率從2022年2月的零利率，逐步調高至2023年9月的4％，結果導致2022年後三季瑞典房市回跌16％，而瑞典人有大約60％是採用浮動匯率而非固定匯率，意味着利率上升對有房貸的家庭將産生更為直接的影響，同時，房地產開發商往往依賴短期貸款或債券，而這些貸款或債券必須被更高價格的信貸所取代。

根據internationalbanker的報導，目前瑞典銀行已發放了超過4兆瑞典克朗（約3,600億美元）的房屋貸款，這也造成瑞典的家庭債務水平為歐盟國家之冠，約爲可支配收入的200％，為德國或義大利的兩倍。

瑞典的房地產業者正面臨高利率、房地產價格下滑和銀行緊縮放款緊縮的連環打擊之中。internationalbanker報導中指出，瑞典房地產業者今年到期債務達 100億美元，5年內有償還400億美元的壓力，同時房地產市場繼續面臨跌價壓力，可能再跌6％，距房價高點跌幅可能超過兩成。

瑞典最大房地產公司兼商用不動產業主之一SBB，先前遭標準普爾以流動性不佳將其長期信用評級連降兩級，從「BBB-」降至「CCC+」的垃圾等級，SBB也是全瑞典被做空最嚴重的公司。而該公司目前股價僅在2021年11月高點時的約1/20。

SBB目前必須要在12個月內償債146億瑞典克朗（約14億美元），另一家房地產公司Heimstaden Bostad資金缺口可能有300億瑞典克朗（約27億美元），而該公司的財務狀況也將影響到瑞典最大退休基金 Alecta， Alecta擁有該公司約38％的股份。此外，包括Fabege、Fastighets、Corem等房地產業者也都面臨債務上的難題。

美商辦空置率創高 金融市場拉警報

美國則是有商辦空置過高的危機。CNBC報導，歐洲、中東等城市，在疫後已有約70～90％員工回歸辦公室，亞洲比例更高達80～110％。然而在美國，卻仍只有40～60％的員工回歸辦公室，不管是「在家辦公」還是「混合辦公」，直接影響到的就是商辦的使用率。

據高力國際（Colliers）9月報告指出，美國第二季商辦空置率高達16.4％，超越2008年全球金融危機時的16.3％。麥肯錫全球研究院（Mckinsey Global Institute）7月時亦發布報告，全球主要城市存在大量被閒置的辦公空間，未來恐導致商辦價值縮水達8,000億美元。

根據聯準會資料，包含辦公室、休閒酒店、零售店、倉庫、相關建築及土地開發貸款，有高達6成來自銀行放貸，當中又有超過2/3是由資產規模小於1,000億美元的中小型銀行所持有。

前幾年歐美市場資金寬鬆利率低，不動產物業向銀行往來相對沒有繳息上的財務困擾。但如今利率暴衝，很多靠租金收入向銀行抵押貸款的不動產物業持有者，租金收入成長的速度完全跟不上利息負擔增加的速度，無法以現有的租金收入應付暴增的利息負擔，潛在信用違約風險大增。

中小型銀行面對這樣的風險，為求自保往往極易採取緊縮貸款條件與到期不續借的措施，然而此舉無疑將使市場上資金更趨緊俏，增加借款人到期無法再融資的風險。倘若因此弄巧成拙爆發資金斷鍊潮，首當其衝的仍然會是那些持有大量商用不動產債權的中小型銀行。這也是國際信評機構穆迪8月宣布調降M&T Bank、BOK Financial、Webster Financia等美國10家中小型銀行信用評級的主要原因之一。